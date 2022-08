Correo electrónico muestra una tensión inicial entre Trump y los Archivos Nacionales

Nueva York.— Menos de cuatro meses después que el ex presidente Donald J. Trump dejara el poder, el asesor general de los Archivos Nacionales contactó a tres abogados que habían trabajado con Trump para enviarles un firme mensaje: Los Archivos habían determinado que más de dos docenas de cajas de los registros presidenciales de Trump estaban desaparecidos y que necesitaban la ayuda inmediata de los abogados para obtenerlos, de acuerdo a un correo electrónico obtenido por The New York Times.

El correo, que fue enviado el 6 de mayo del 2021, por el abogado de alto rango de los Archivos, Gary M. Stern, fue un indicio inicial de la tensión entre Trump y la agencia federal responsable de salvaguardar los registros presidenciales.

Eso presagiaba la batalla que posteriormente surgiría sobre la remoción que hizo el ex presidente de una serie de documentos altamente sensitivos de la Casa Blanca.

El martes, los Archivos dieron a conocer otra carta, indicando que Trump había tomado más de 700 páginas de material clasificado cuando salió de Washington.

Entre ellos, dice la carta, estaban algunos relacionados con Programas de Acceso Especial, que son los operativos de inteligencia más secretos del país.

El correo electrónico que envió Stern no menciona ningún material clasificado, pero ayuda mayormente a aclarar una cascada de eventos que finalmente dieron lugar a la investigación sobre si Trump erróneamente retuvo documentos de seguridad nacional y otros registros presidenciales.

La investigación, que ha incluido medidas como la emisión de citatorios federales y una visita a Trump por fiscales de contrainteligencia de alto rango, llegó a un nuevo nivel en este mes cuando agentes del FBI realizaron un cateo aprobado por una corte en Mar-a-Lago, el club y residencia privada del ex presidente en Florida, y sacaron documentos gubernamentales muy sensitivos, incluyendo algunos marcados con altos niveles de clasificación.

En su correo, Stern hizo notar que había dos series de documentos en particular que los Archivos no podían encontrar: la correspondencia original entre Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un y una carta que el presidente Barack Obama le dejó a Trump en el primer día de su mandato.