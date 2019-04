Condenan en EU a socio de Manafort

Washington— El consultor político Sam Patten, antiguo socio Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, fue condenado este viernes en un tribunal federal a tres años de libertad condicional por no registrar en EU sus actividades de representación de un partido ucraniano, informó la prensa local.

Patten, que colaboró con el abogado especial Robert Mueller, encargado de dirigir durante casi dos años la investigación de la llamada trama rusa sobre los supuestos vínculos del equipo electoral del ahora Presidente (entre ellos Manafort) con Rusia, se había declarado culpable en agosto pasado.

En ese entonces, el consultor, de 47 años, confesó su culpabilidad en un delito por no haberse registrado como actor extranjero mientras trabajaba para un agente externo, en este caso un partido pro ruso ucraniano, desde 2014 hasta 2018.

Además, admitió haber efectuado una donación ilegal al acto de toma de posesión de Trump en 2017, cuando empleó a un ciudadano estadounidense como falso donante para que pagara 50 mil dólares al

evento por un empresario ucranio al que se le había bloqueado en las contribuciones.

Este viernes, la juez Amy Berman Jackson dio a conocer la sentencia contra Patten, que deberá abonar, además, 5 mil dólares de multa y cumplir 500 horas de servicio comunitario.

Jackson advirtió de que las ofensas de Patten no fueron un tecnicismo ni un descuido, y puntualizó que la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés) busca garantizar la transparencia en la política pública y el proceso político.

Patten, quien había aceptado cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de que recomendaran una pena menor a los cinco años de prisión, trabajó también para una empresa estadounidense hermana de la consultora Cambridge Analytica.

Esta firma, especializada en análisis de datos, terminó envuelta en una polémica por su acceso no autorizado a la información de millones de usuarios de Facebook para su uso en la campaña de Trump.

La sentencia contra Patten se conoció un día después de que el ex abogado de la Casa Blanca durante el mandato del ex Presidente Barack Obama (2009-2017) Gregory Craig fuera imputado por su trabajo en Ucrania con Manafort.

Graig, de 74 años y quien ahora deberá ser procesado, fue acusado por un gran jurado federal de haber hecho declaraciones falsas y haber ocultado información al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sus actividades en Ucrania.

Manafort fue condenado en marzo pasado a siete años y medio de cárcel al ser considerado culpable de diversos delitos financieros y de cabildeo que derivaron de la investigación de Mueller, aunque nada tenían que ver con la campaña de Trump.