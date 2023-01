Cómo Biden aceptó a regañadientes enviar tanques a Ucrania

Washington.- El anuncio del presidente Biden este miércoles de que enviaría tanques M1 Abrams a Ucrania se produjo después de semanas de tensas negociaciones informales con el canciller de Alemania y otros líderes europeos, quienes insistieron en que la única forma de desbloquear un flujo de armas pesadas europeas era que Estados Unidos enviara sus propios tanques.

Su decisión, aunque renuente, ahora allana el camino para que los tanques Leopard 2 de fabricación alemana sean entregados a Ucrania en dos o tres meses, proporcionados por varias naciones europeas. Si bien no está claro si marcará una diferencia decisiva en la ofensiva de primavera con la que el presidente Volodymyr Zelensky planea recuperar el territorio ocupado por Rusia, es la última de una serie de escaladas graduales que han hecho avanzar a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN más cerca del conflicto directo con Rusia.

En entrevistas, funcionarios europeos y estadounidenses reconocieron que hace tres meses habría sido inconcebible que Biden, el canciller Olaf Scholz de Alemania y los líderes de otras naciones europeas hubieran contribuido con armas tan pesadas. Pero con el tiempo, argumentaron, el campo de batalla ha cambiado y creían que la amenaza de que el presidente Vladimir V. Putin buscaría un arma nuclear táctica para destripar a las fuerzas ucranianas había disminuido.

Además, dijeron, querían demostrarle a Putin que su apuesta de que la unidad europea se rompería durante el invierno había fallado, y que la OTAN seguía comprometida con la guerra incluso ante los cortes de gas y petróleo y los temores de que los ataques cibernéticos rusos paralizaran la infraestructura europea.

“Putin esperaba que Europa y Estados Unidos debilitaran nuestra determinación”, dijo Biden en la Casa Blanca, flanqueado por el secretario de Estado Antony J. Blinken y su secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III. Agregó: “Estos tanques son una prueba más de nuestro compromiso duradero e incansable con Ucrania y nuestra confianza en la habilidad de las fuerzas ucranianas”.

Apenas la semana pasada, Austin descartó la idea de enviar tanques Abrams, y sus asistentes dijeron que su larga lista de vehículos de suministro y reparación era demasiado compleja para que la operaran las fuerzas ucranianas.

El oficial número 3 del Pentágono, Colin H. Kahl, dijo la semana pasada que “el tanque Abrams es un equipo muy complicado”, y agregó que “no deberíamos proporcionar a los ucranianos sistemas que no pueden reparar, no es sostenible, y que ellos, a largo plazo, no pueden pagar, porque no es útil”.

Pero al prometer tanques Abrams, que John F. Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que tardaría “muchos meses” en ser construidos por General Dynamics, Biden pudo darle cobertura política a Scholz para enviar tanques Leopard a principios de la primavera. Y la decisión de Alemania abrió el camino para que España, Polonia y Finlandia hicieran lo mismo, y es probable que Noruega sea el próximo en anunciar una contribución similar.

Pero Biden fue claramente sensible a la sugerencia de que uno de sus aliados más cercanos lo había obligado a tomar la decisión. Presentó el problema como uno de preservación de la unidad. “Queríamos asegurarnos de que estuviéramos todos juntos”, dijo Biden.