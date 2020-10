Campaña de Trump insiste en 'hacer a América grande otra vez' a pesar de Covid-19

Agencias

The New York Times

La campaña de Donald Trump no ha cambiado su publicidad ni mensajes, aun cuando su candidato está en el hospital. La operación política no carece de líderes, el encargado de la campaña sigue ayudando a dirigir las cosas desde lejos después que dio positivo para el virus. Los asesores no están mostrando ninguna evidencia de preocupación, a pesar de que los sondeos públicos muestran que el presidente Trump sigue rezagado en los estados clave que ganó en el 2016.

En el primer fin de semana de la nueva realidad política de Trump, las señales dominantes son de continuidad y decisión, aun cuando el panorama es de cambio: los mítines fueron cancelados en Wisconsin, y se reorganizaron las recaudaciones de fondos sin el candidato y las operaciones de la campaña se están ajustando sobre la marcha.

A las 4 p.m. de este sábado, el vicepresidente Mike Pence realizó una llamada con el staff de la reelección Trump-Pence en todo el país, tratando de unir a sus colaboradores y trazar los planes para las próximas semanas.

A pesar de las casi impensables circunstancias de una campaña, cuya recaudación de fondos, eventos y acciones políticas han sido impulsadas por el mismo presidente, Pence trató de enviar la señal de que la campaña iba a tratar de proceder como si casi nada hubiera cambiado.

“El lograr que Estados Unidos sea grande nuevamente no sólo es un slogan, es nuestra misión”, dijo Pence en la llamada.

Para compensar la ausencia de Trump, la campaña está tratando de desplegar al mayor número de familiares de Trump, que son populares entre los simpatizantes del presidente, mientras Trump se encuentra inactivo.