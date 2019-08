Camioneta embiste a manifestantes afuera de prisión privada en EU

Rhode Island.- Los manifestantes estaban sentados en la acera para impedir que el personal se estacionara en una prisión de Rhode Island que trabaja con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando una camioneta negra se lanzó sobre ellos. Los manifestantes gritaron mientras el conductor hacía sonar la bocina, y la camioneta se detuvo brevemente, publicó The Washington Post.

Luego, el conductor pisó el acelerador.

En un video viral capturado por transeúntes, los manifestantes gritaron y saltaron fuera del camino. Varios fueron atropellados, según los organizadores de la manifestación del miércoles por la noche en el Centro de Detención Wyatt en Central Falls. Algunos fueron atendidos en un hospital, aunque ninguno resultó gravemente herido.









“Fue aterrador porque no sabíamos cuál era exactamente su intención”, dijo Amy Anthony, vocera de Never Again Action, un grupo activista judío que planeó la protesta, a The Washington Post. “Ciertamente parecía que estaba tratando de atropellarnos”.

El conductor, según los manifestantes, era un oficial correccional empleado por la prisión privada y portaba una insignia y vestía uniforme. Los agentes de la Policía local que estaban al tanto de la manifestación no intervinieron, dijo Anthony, y el conductor finalmente entró en la prisión después de que otros guardias rociaron con gas pimienta a los manifestantes.

“Es obvio que hubo una agresión”, dijo Anthony. “No estamos seguros qué podemos hacer ahora”.

Un empleado al que se contactó por teléfono en el Centro de Detención de Wyatt se negó a dar un comentario el jueves por la mañana. Los mensajes enviados al Departamento de la Policía de Central Falls y al ICE no recibieron respuesta.