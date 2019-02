Cámara Baja busca retirar tropas de Yemen

Al afirmar la autoridad del Congreso sobre los poderes de guerra, la Cámara de Representantes aprobó este miércoles una resolución que obligaría a la Administración a retirar a las tropas estadounidenses de la participación en Yemen, en un deslinde de la alianza del presidente Donald Trump con la coalición liderada por los saudíes detrás de la intervención militar.

Los legisladores de ambos partidos están cada vez más incómodos con la crisis humanitaria en Yemen y se muestran escépticos de la asociación de los Estados Unidos con esa coalición, especialmente a la luz del papel de Arabia Saudita en el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, un crítico de la familia real.

El paso sería la primera vez que el Congreso confía en la resolución de los poderes de guerra de hace décadas para detener la intervención militar. También establecería una posible confrontación con la Casa Blanca, que ha amenazado con un veto. La Cámara votó 248-177 para aprobar la medida, enviándola al Senado, donde se aprobó una resolución similar el año pasado.

"Hemos ayudado a crear y empeorar la crisis humanitaria más grande del mundo '', dijo la representante Barbara Lee, demócrata de California, durante el debate. "Nuestra participación en esta guerra, francamente, es vergonzosa".

El Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, Eliot Engel, dijo que la votación representa el reclamo del Congreso de su papel en la política exterior.

La aprobación del Senado establecería un enfrentamiento con la Administración, que podría llevar a un veto del Ejecutivo, cuyo enfoque de política exterior ha sido cambiante.

Los legisladores se apresuran a señalar que Trump quiere retirar las tropas de las guerras en Siria y Afganistán como parte de su enfoque "Estados Unidos Primero", pero ha mostrado menos interés en limitar el papel de los Estados Unidos en Yemen.

La Casa Blanca dice que la resolución es defectuosa porque las tropas estadounidenses no están involucradas directamente en la acción militar en Yemen, donde la coalición está luchando contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en un conflicto considerado en gran parte como una guerra por poder con la participación de las potencias de Medio Oriente.

La Administración dijo que desde el 2015 Estados Unidos ha brindado apoyo a la coalición, incluida la inteligencia y, hasta hace poco, el reabastecimiento de combustible aéreo, pero no ha tenido fuerzas involucradas en las hostilidades.

El Congreso no ha invocado la Resolución del poder de guerra, que requiere la aprobación de acciones militares, ya que se promulgó en 1973. Los legisladores aprobaron autorizaciones más amplias para las guerras en Irak y Afganistán que algunos argumentan que se están utilizando demasiado ampliamente para otras acciones militares.

Los demócratas recién envalentonados en la Cámara, ansiosos por confrontar a Trump en la política exterior, y los republicanos en ambas cámaras han mostrado su disposición a poner un control legislativo en la agenda del Presidente.

En la Cámara, 18 republicanos, incluidos miembros del ala libertaria del Partido Republicano y aliados de Trump en el conservador Freedom Caucus, se unieron a los demócratas para aprobar la medida de Yemen.

El representante Ro Khanna, demócrata por California, quien redactó la legislación, dijo que hay una alianza bipartidista emergente que es escéptica de la intervención militar sin supervisión del Congreso.

"Se trata de que el Congreso tome una posición y que cada futuro Presidente tenga que pensar dos veces si autoriza una intervención militar sin la aprobación del Congreso", dijo Khanna en una entrevista.

La versión del Senado es del senador independiente Bernie Sanders de Vermont y respaldado por el senador republicano de Utah, Mike Lee.

Antes de la votación de este miércoles, la Cámara acordó abrumadoramente agregar una enmienda ofrecida por los republicanos que buscan exponer las nuevas divisiones demócratas sobre el apoyo a Israel.

La enmienda reafirma el compromiso de los Estados Unidos para combatir el antisemitismo en todo el mundo y dice que está en el interés de la seguridad nacional oponerse a los boicots de Israel. Esa es una referencia al movimiento de boicot, desinversión y sanción que ha ganado el apoyo de algunos legisladores.

La representante de primer término, Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, una de las mujeres musulmanas estadounidenses elegidas para el Congreso, fue criticada esta semana por sus comentarios contra la organización israelí de cabildeo AIPAC que generó estereotipos antisemitas. Ella se disculpó más tarde.

Ahora, la medida de Yemen se dirige al Senado, donde se aprobó una resolución similar sobre la eliminación de la participación de los Estados Unidos en la guerra con el apoyo republicano a fines del año pasado.

En ese momento, el Congreso estaba ansioso por enviar un mensaje tanto al Presidente como a los saudíes después del asesinato en octubre del periodista Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul.

Los Estados Unidos han sancionado a 17 individuos saudíes por su participación en el asesinato, y los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos han llegado a la conclusión de que el príncipe heredero de la Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, debe haber al menos conocido el complot.

Hasta el momento, Trump ha decidido no imponer penas más severas al príncipe. El reino insiste en que no ordenó el asesinato.

El resultado de la legislación es incierto. Los republicanos controlan el Senado, 53-47, y se necesita una mayoría simple para aprobar.

Trump aún podría vetar cualquier medida del Congreso. Si él vetara la resolución de Yemen, no está claro si los legisladores tendrían suficiente apoyo para anularlo.