Buscan manifestantes del BLM guerra civil: milicia de EU

Associated Press / Manifestantes del Black Lives Matter

Ciudad de México— Para las milicias armadas en EU, los manifestantes de Black Lives Matter buscan iniciar una guerra civil, por lo que han pedido prepararse en un año electoral.

Josh Ellis, dueño de Mymilitia.com, un buscador online para milicias, en el que grupos pueden reclutar a miembros, afirmó en entrevista con Reforma que sólo se alistan para no ser tomados con la guardia abajo.

Ellis, miembro de varias milicias y quien organizó la protesta del 1 de mayo contra los confinamientos, defendió el actuar de Kyle Rittenhouse, quien en agosto asesinó a dos manifestantes, en Kenosha, pues estaba en "peligro".

"Su vida fue puesto en riesgo, entonces hizo lo que tenía que hacer", dijo Ellis.

Descartó que las milicias, parte del movimiento antigobierno, fueran supremacistas, y negó que en el país hubiera tanta división como pintan los medios.

A dos semanas de la elección presidencial, "Trump es la mejor opción", consideró.

¿Cómo describirías una milicia?

Una milicia no es nada más que un grupo de ciudadanos. Lo que impulsamos con Mymilitia.com es la idea que todo mundo debe entender es que todo estadounidense es parte de una milicia. Es parte de la milicia no organizada y no regulada. Y es nuestro trabajo regularnos y organizarnos.

Y ofreces muy poco tú solo. Y esa fue la base en el origen de este país: unirse, hacerse responsable por el país, por el área, por el vecindario. Si no es así, les damos la responsabilidad al Gobierno, a la Policía y así es como invitas a las dictaduras.

¿Qué piensas sobre tener armas tan fácil como ir a comprarlas al Walmart?

Las armas son una herramienta. No son diferentes de un auto. Puedes matar a alguien con un auto tan fácil como con un arma. La diferencia es que, cuando conduces, necesitas mucho entrenamiento, algo de eso se hace en la escuela, no tiene que ser sólo así.

Deberías definitivamente enseñar a tus hijos cómo respetar las armas, seguridad de armas, cosas como esas, y deberían ser parte del estilo de vida porque al final del día el único grupo de personas a los que no les afectan las leyes son los criminales.

Sobre las protestas y BLM, ¿qué has visto de los disturbios y las protestas en muchas ciudades?

He estado en varios disturbios y protestas. Estuve en Kenosha cuando se incendió esa ciudad. Estuve en Louisville. La parte graciosa es que ellos llaman a esto protestas pacíficas, están ahí para protestar sobre las quejas que tienen. La gente trata de decir: bueno, es gente mala gente entrando en el grupo las que generan esta violencia.

¿Sabes? Yo hice y organicé la protesta más grande y nacional el 1 de mayo. Tuvimos decenas de miles de personas en todo el país saliendo a los capitolios de sus estados por sus derechos durante estos confinamientos.

Nadie incendió edificios, nadie saqueó negocios, ninguna persona resultó herida. El hecho de que no puedan hacer lo mismo no dice mucho.

¿Dónde están los líderes de BLM repudiando a esta gente y diciéndoles que no está bien? No lo están haciendo porque les gusta, les gusta la destrucción, cumple con su agenda anticapitalista.

Tuvimos el caso de Kyle Rittenhouse, quien mató a dos manifestantes.

El era un caballero que fue a Kenosha primero que nada para limpiar los grafitis de los edificios, en segundo lugar para proporcionar atención médica a cualquiera que estuviera herido, incluyendo a los no tan pacíficos manifestantes.

Su vida fue puesto en riesgo, entonces hizo lo que tenía que hacer. Y lo hizo con mucho control, cuando tienes un arma como esa, es muy fácil que mueran muchas personas que las que fueron ahí.

Fue muy preciso. estaba entrenado, lo que es algo maravilloso, se manejó a sí mismo con mucha frialdad en una situación de extremo estrés.

¿Qué ves en esta elección polarizada? ¿Qué piensas de los candidatos, Donald Trump y Joe Biden?

En mi opinión, Trump es la mejor opción. De ninguna manera soy un trumpista. Creo en la Constitución, en el poder del pueblo. Creo que el Gobierno ha sido volteado de la manera en que debe ser.

No soy fan de ningún político, que continue con esa idea. Sí creo que Trump tiene algunas de las ideas correctas. Las cosas que ha hecho en el poder han beneficiado este país más de lo que lo han dañado.

Y definitivamente creo que alguien que ha estado en ese pantano por 47 años y ahora hace una campaña de "lo que voy a hacer"y no lo ha hecho por 47 años no es un gran historial.

Si tuvieras a un beisbolista con un horrible historial de bateo por 47 años, ¿sería al que llamarías a batear en la Serie Mundial? No, no llamas a ese tipo. Mejor llamas a alguien totalmente nuevo que a ese hombre.

En los posts de Mymilitia.com varias personas decían que deben estar listos para una eventual guerra civil con BLM, ¿qué piensas de eso?

La retórica viene específicamente de Antifa e incluso del otro mitin de Kyle Rittenhouse. El organizador de BLM que estaba ahí estaba hablando específicamente de que quieren una guerra civil.

Desafortunadamente, cuando eso pasa, lo que viene es prepararse. Y hasta este punto, las milicias son defensivas, no son organizaciones ofensivas.

No están hablando de prepararse para empezar una guerra civil. Se están preparando por si una guerra civil estallara no sean tomados con la guardia abajo.

Hay una razón por la que somos llamados conservadores, y no es porque empecemos cosas. La gente de pensamiento conservador no tiende a empezar cosas. Son más defensivos por naturaleza.

¿Qué crees que el miembro promedio de las milicias quiere del siguiente Gobierno?

Que se haga más pequeño. Creo que es un estado desagradable en el que nos hemos metido, en el que aprueban leyes que son de 15 mil páginas.

Cuando tienes un conjunto de leyes, la ley de salud, que es de este tamaño. ¿Quién la lee? Nadie la ha leído, ¿cómo votan sobre eso?

¿Cual es tu opinión general del panorama en EU, con las protestas y la tensión racial actual?

Creo que esto ha sido, si no diseñado, al menos sí instigado por los principales medios de comunicación. Honestamente no creo que haya tanta división. No creo que haya tanta tensión como dicen. Y empujan esta agenda de que viene una guerra entre blancos y negros, entre la izquierda y la derecha. Realmente no creo que haya una división tan grande.

Es un momento muy estresante con muchos de los confinamientos, los cierres de negocios, la escasez en diversas áreas, los precios subiendo por la escasez. Eso está estresando a la gente.

No lo sé, vengo de un historial de peleas callejeras y siempre tomó una persona en medio que creaba la pelea. La gente se lleva bien a menos de que alguien en medio cree una pelea. Y eso es lo que tenemos con el Gobierno y con la prensa convencional.