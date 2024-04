Pide Columbia a manifestantes desalojar campamento o serán suspendidos

The New York Times | Los manifestantes han ocupado un prado de la Universidad de Columbia durante casi dos semanas.Credit...Bing Guan para The New York Times

La Universidad de Columbia ha dado de plazo a los estudiantes hasta las 14.00 horas del lunes para desalojar el campamento propalestino que ocupa desde hace casi dos semanas un céntrico césped de su campus, advirtiéndoles de que se enfrentarán a una suspensión inmediata si no lo abandonan para entonces. Se trata de un intento de desalojar el campamento sin recurrir al Departamento de Policía, cuya intervención el 18 de abril a petición de los administradores de Columbia condujo a la detención de más de 100 estudiantes e incitó a un movimiento internacional para levantar campamentos similares en docenas de campus universitarios. El lunes por la mañana, los estudiantes que se encontraban en el campamento recibieron una notificación de los administradores en la que se les informaba de que las negociaciones con los líderes de la protesta estudiantil se encontraban en un punto muerto. Se instaba a los estudiantes a desalojar voluntariamente el campamento para que el centro pudiera preparar el césped para las ceremonias de graduación del 15 de mayo. "El actual campamento no autorizado y la interrupción en el campus de la Universidad de Columbia está creando un ambiente poco acogedor para los miembros de nuestra comunidad", decía el aviso. "Por favor, recojan rápidamente sus pertenencias y abandonen el campamento". Los estudiantes no serán castigados por su participación en el campamento si firman un formulario en el que se comprometen a no infringir ninguna norma universitaria hasta el final del próximo curso académico. Los estudiantes del campamento que ya se enfrentan a medidas disciplinarias por infracciones anteriores, pero que están allí de todos modos, pueden no ser elegibles para el mismo acuerdo, según el documento. El aviso también advertía a los estudiantes de que podrían seguir siendo responsables de cargos de discriminación y acoso derivados de su participación en el campamento, incluso si firmaban el formulario. En el caso de los que no se marchen, no quedó claro de inmediato cómo Columbia hará cumplir el desalojo del campamento. El viernes pasado, Nemat Shafik, presidente de Columbia, en una declaración a la comunidad, prácticamente descartó volver a llamar al Departamento de Policía para que desalojara el espacio. "Ya pedimos una vez a la policía de Nueva York que desalojara un campamento", escribió, en una nota firmada conjuntamente por los copresidentes del consejo de administración de Columbia, "pero todos compartimos la opinión, basada en debates dentro de nuestra comunidad y con expertos externos, de que volver a traer a la policía de Nueva York en este momento sería contraproducente, exacerbaría aún más lo que está ocurriendo en el campus y atraería a miles de personas a nuestra puerta que amenazarían a nuestra comunidad". Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado y principal negociador en nombre de Columbia University Apartheid Divest, la coalición estudiantil que ha organizado la acampada, calificó el plazo de "otra táctica intimidatoria de la universidad". "La universidad está tratando este asunto como una cuestión disciplinaria, no como un movimiento para desvincularse de la guerra", dijo. Dijo que el campamento celebraría una reunión a mediodía para discutir los pasos a seguir. La semana pasada, cuando la universidad amenazó con tomar medidas enérgicas, pero luego dio marcha atrás para dar tiempo a que se desarrollaran las negociaciones, algunos estudiantes optaron por quedarse y otros por marcharse.