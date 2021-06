Bloquean republicanos propuesta sobre derecho al voto

The New York Times

Washington.- Los republicanos bloquearon este martes la legislación más ambiciosa del derecho al voto que ha llegado al Congreso en una generación, propinándole un golpe a los intentos de los demócratas de contrarrestar una oleada de restricciones en las urnas a nivel estatal y súper cargando una campaña para dar por terminado el bloqueo legislativo.

El presidente Biden y líderes demócratas dijeron que la derrota fue sólo el principio de su iniciativa para convertir en ley la legislación federal del derecho al voto, y se comprometieron a redoblar sus esfuerzos en las próximas semanas.

“En la lucha por el derecho al voto, esta votación fue el principio y no el final”, comentó el senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York y líder de la mayoría. “No vamos a dejarla ir. No vamos a dejarla morir. Esa supresión al voto no puede existir”.

Sin embargo, el bloqueo republicano en el Senado dejó a los demócratas sin un claro camino por delante, y sin un medio para rechazar esas restrictivas leyes electorales en estados dirigidos por republicanos.

Por ahora, depende mayormente del Departamento de Justicia decidir si se desafía cualquier ley estatal en la corte --- un proceso que consume tiempo y que tiene limitadas posibilidades de éxito --- y de una coalición de grupos externos que pueden ayudar a los votantes a navegar por el cambio de reglas.