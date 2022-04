Bloquea juez temporalmente a la Administración Biden de levantar el Título 42

Louisianna— Un juez federal en Estados Unidos bloqueó temporalmente a la Administración Biden de levantar el Título 42, una política que permite la expulsión inmediata de migrantes que crucen la frontera sin permitirles solicitar asilo.

El Gobierno federal había anunciado recientemente que la norma, invocada por el expresidente Donald Trump en 2020 a raíz de la pandemia, terminaría el 23 de mayo siguiente, lo que fue celebrado por activistas a favor de los migrantes y condenado por los conservadores.

La orden del Juez Robert Summerhays, quien fue propuesto por Trump, responde a una demanda presentada por más de 20 estados republicanos.

"La Corte discutió la Moción de Orden de Restricción Temporal presentada por los Demandantes", escribió el juez Summerhays en una nota.

"Por las razones expuestas en el expediente, la Corte anunció su intención de otorgar la moción. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentarán llegar a un acuerdo".

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, uno de los impulsores iniciales de la demanda, celebró la decisión.

"Aplaudimos a la Corte por aprobar nuestra solicitud de una Orden de restricción temporal para mantener el Título 42", dijo Brnovich en un comunicado. "La Administración de Biden no puede continuar en flagrante desprecio por las leyes existentes y los procedimientos administrativos requeridos".

Desde que comenzó a usarse en marzo de 2020, se ha aplicado el Título 42 más de 1.7 millones de veces para expulsar a los migrantes, según las cifras más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

No obstante, los números no reflejan exactamente la cantidad de personas indocumentadas que han cruzado sin autorización la frontera en estos últimos dos años, ya que como los migrantes no son deportados hasta sus países de origen sino a México, muchos reinciden y vuelven a intentar cruzar en poco tiempo.

Los republicanos han aprovechado las cifras crecientes del Título 42 y de los arrestos en la frontera para criticar al Gobierno de Joe Biden. En Texas, el Gobernador Greg Abbott lanzó su propia campaña antimigrantes y dispuso a la Policía y a la Guardia Nacional para detener indocumentados.