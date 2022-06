Avala Suprema Corte de EU bingo en casino tigua

Texas— La Corte Suprema de los Estados Unidos se puso del lado de dos tribus nativoamericanas en Texas –incluyendo los Tiguas de El Paso– en un fallo el miércoles que reafirmó su autonomía para regular los juegos no prohibidos en sus tierras y fortaleció la soberanía tribal en el estado.

Los jueces llegaron a un fallo de 5-4. El tribunal supremo de la nación declaró que la tribu Ysleta del Sur Pueblo cerca de El Paso, también conocida como los Tiguas, y la tribu Alabama-Coushatta de Texas, al norte de Houston, tienen la autonomía para regular los juegos de bingo electrónico en sus tierras, independientemente de la normas estatales sobre juegos de azar no prohibidos. En otras palabras, si el juego no está completamente prohibido y criminalizado en el estado, Texas no puede imponer sus regulaciones a los juegos de las tribus.

Ben Kappelman, socio del bufete de abogados internacional Dorsey & Whitney que maneja casos relacionados con la ley federal de los indios americanos, dijo que el fallo del miércoles es una victoria para las tribus, pero no significa que los juegos tribales no estarán totalmente regulados.

“Esta es una victoria significativa para la tribu indígena Pueblo Ysleta del Sur después de décadas de pérdidas en la corte inferior”, dijo Kappelmann. “Aún así, la decisión de la Corte Suprema difícilmente dejará sin regular el juego de los Pueblo. Simplemente se unirán a la gran cantidad de tribus cuyas empresas de juego están reguladas por la Comisión Nacional de Juegos Indios”.

Ganancia relativa

En opinión de la mayoría, el juez Neil M. Gorsuch enfatizó que el fallo del miércoles no significa que las tribus nativas americanas puedan ofrecer los juegos que elijan en sus tierras.

“Nada de esto quiere decir que la Tribu pueda ofrecer juegos en los términos que desee. La Ley de Restauración establece que una actividad de juego prohibida por la ley de Texas también está prohibida en tierras tribales como una cuestión de ley federal”, escribió Gorsuch. “Otras actividades de juego están sujetas a la regulación tribal y deben cumplir con los términos y condiciones establecidos en la ley federal”.

Texas tiene algunas de las leyes de juego más estrictas del país. Los Tigua han luchado contra el estado en los tribunales durante décadas por la expansión del juego en sus tierras. Texas ha bloqueado repetidamente los esfuerzos en la corte federal.