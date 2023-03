Atacante de la escuela de Nashville dibujó mapas y vigiló el lugar

Nashville, Tennessee.- La responsable del tiroteo que ocurrió este lunes en una escuela de Nashville dibujó un mapa detallado de la escuela, incluyendo los posibles puntos de entrada y vigiló el lugar antes de matar a tres alumnos y tres adultos en lo más reciente de una serie de masacres ocurridas en un país que cada vez se está poniendo más nervioso por el derramamiento de sangre en las escuelas.

La sospechosa, quien fue abatida por la policía, se cree que fue estudiante de The Covenant School en Nashville, en donde ocurrió el tiroteo.

PUBLICIDAD

Estaba armada con armas de asalto --- un rifle y una pistola --- así como también otra pistola, según dijeron las autoridades. Por lo menos dos de ellas se cree que fueron obtenidas legalmente en Nashville.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney de 8 o 9 años, y los adultos Cynthia Peak de 61 años, Katherine Koonce de 60 y Mike Hill de 61 años.

El sitio en la web de The Covenant School, una escuela presbiteriana fundada en el 2001, enlista a Katherine Koonce como la jefa de la escuela. Su perfil en Linkedln dice que estuvo a cargo de la escuela desde julio del 2016.

El ataque a la escuela --- que cuenta con unos 200 estudiantes de pre-escolar hasta sexto grado, así como también 50 miembros del staff --- ocurre cuando comunidades del país están nerviosas por la violencia escolar, incluyendo la masacre ocurrida en una escuela primaria en Uvalde, Texas el año pasado, un alumno de primer grado que baleó a su maestra en Virginia y un tiroteo que sucedió la semana pasada en Denver que dejó heridos a dos administradores.

El presidente Joe Biden, al hablar sobre un evento que no está relacionado con eso durante este lunes en la Casa Blanca, catalogó el tiroteo como “la peor pesadilla de una familia” y le imploró al Congreso que apruebe nuevamente prohibiciones para ciertas armas semi-automáticas.

“Eso está rompiendo el alma de esta nación”, dijo Biden.

Antes de la violencia ocurrida este lunes en Nashville, ha habido siete masacres en escuelas K-12 desde el 2006, en las que cuatro o más personas fueron asesinadas en un período de 24 horas, de acuerdo a la base de datos de The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern.

En todos ellos, los atacantes eran hombres.

La tragedia de este lunes ocurrió en escasamente 14 minutos. La policía recibió la primera llamada de que había un tirador activo a las 10:13 a.m.

Los oficiales empezaron a revisar el primer piso de la escuela cuando escucharon balazos en el segundo nivel, según informó el portavoz Don Aaron durante una conferencia de prensa.

Dos oficiales de un equipo de cinco integrantes abrieron fuego contra la responsable, a las 10:27 a.m. Un oficial resultó lesionado en una mano debido a un vidrio roto.

Los demás estudiantes salieron tomados de la mano rodeados por patrullas, hacia una iglesia cercana para reunirse con sus padres.

17:05

Ok. inicialmente no me indicó cuál quería.