Asesores de Trump prepararon el Decreto de Insurrección durante el debate sobre las protestas

The New York Times

The New York Times

Para responder a los intereses del presidente Donald J. Trump, asesores de la Casa Blanca redactaron el año pasado una proclamación para invocar el Decreto de Insurrección en caso de que Trump tomara la medida extraordinaria de desplegar tropas en Washington para apaciguar las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd, dijeron dos funcionarios de alto rango de la administración Trump.

Los asesores redactaron la proclamación el 1 de junio del 2020, durante un acalorado debate dentro de la administración sobre cómo responder a las protestas. Trump, quien estaba enojado por las manifestaciones, le comentó al procurador general William P. Barr, al secretario de la Defensa Mark T. Esper, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark A. Milley, que quería miles de tropas en las calles de la capital del país, según dijo uno de los funcionarios.

Trump habló del plan con tres funcionarios. Aunque otro grupo de miembros del staff de la Casa Blanca querían dejar abierta la opción para que Trump invocara el Decreto de Insurrección para ordenarle al ejército que patrullara las calles de la capital.

Ellos decidieron que sería prudente tener ese documento preparado en caso de que los disturbios en Washington empeoraran o la alcaldesa de la ciudad Muriel Bowser, rechazara tomar medidas como un toque de queda en la ciudad, que finalmente implementó.

De acuerdo a un ex funcionario de alto rango de la administración, Trump sabía que el documento estaba preparado, pero nunca invocó el Decreto y en un comunicado que envió a The New York Times negó que quería desplegar las tropas. “Eso no es verdad y si hubiera sido cierto, yo lo hubiera hecho”, dijo Trump.