Arremete Biden contra Trump por el 6 de enero

Washington.— El presidente Biden denunció este lunes el que el ex presidente Donald J. Trump se haya rehusado a intervenir decididamente para frenar el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero, declarando que a su predecesor “le faltó el valor para actuar” y traicionó a los oficiales de la policía que prometió apoyar.

Biden, quien mayormente ha evitado hablar sobre la investigación sobre el ex presidente en relación con el 6 de enero que está llevando a cabo un Comité Selecto de la Cámara, lo comentó durante una declaración a una organización que representa a los líderes afroamericanos que aplican la ley.

“Los policías se convirtieron en héroes ese día”, dijo el presidente en las declaraciones que fueron videograbadas desde la residencia de la Casa Blanca, en donde se está recuperando del Covid-19.

“A Donald Trump le faltó el valor para actuar. Las valientes mujeres y hombres de la policía de todo este país nunca deberían olvidar eso. No se puede estar a favor de la insurrección y de la policía. No se puede estar a favor de la insurrección y de la democracia. No se puede estar a favor de la insurrección y a favor de los estadounidenses”.

Los comentarios del presidente ocurrieron justo cuatro días después de que el Comité de la Cámara concluyó una serie de audiencias en este verano con una reunión que se transmitió en horario estelar destacando la inacción de Trump mientras una muchedumbre de sus simpatizantes irrumpió en el Capitolio con el fin de detener el conteo de los votos del Colegio Electoral que sellarían su derrota en la reelección.

Trump no llamó a su vicepresidente, ni a su secretario de la Defensa, ni a su jefe militar, ni a su procurador general ni a su secretario de Seguridad Interna ni a nadie para que ayudara en el Capitolio ese día.

En lugar de eso, según muestran los testimonios, Trump pasó la tarde observando la violencia a través de Fox News y rechazando a sus asesores que le imploraron que tomara alguna acción.

Una llamada de un oficial del Pentágono para coordinar la respuesta no fue contestada porque “el presidente no quería hacer nada”, de acuerdo a un abogado de la Casa Blanca cuya versión fue presentada durante la audiencia.