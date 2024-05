Amenaza Columbia con expulsar a estudiantes

Associated Press | Una pancarta que dice “Palestina libre” colgada de una ventana Associated Press | Estudiantes bloquean la entrada del edificio Associated Press | La policía rocía pimienta a manifestantes

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- Decenas de manifestantes tomaron ayer martes un edificio de la Universidad de Columbia en Nueva York, bloquearon las entradas y desplegaron una bandera palestina desde una ventana en la última escalada de manifestaciones contra la guerra entre Israel y Hamas en los campus universitarios de todo el país. La escuela prometió que enfrentarían la expulsión de la universidad. La ocupación en Columbia, donde los manifestantes habían hecho caso omiso de un ultimátum anterior de abandonar un campamento de tiendas de campaña el lunes o ser suspendidos, se desarrolló a medida que otras universidades intensificaron sus esfuerzos para poner fin a las protestas. La Policía arrasó algunos campus, lo que provocó enfrentamientos y arrestos. En casos más raros, los funcionarios universitarios y los líderes de las protestas llegaron a acuerdos para limitar la perturbación de la vida en el campus. Y a medida que las negociaciones de alto al fuego parecieron ganar fuerza, no estaba claro si esas conversaciones inspirarían a los manifestantes universitarios a aliviar sus esfuerzos. Los manifestantes en el campus de Columbia en Manhattan se tomaron de las manos el martes temprano y llevaron muebles y barricadas de metal al Hamilton Hall, entre varios edificios que fueron ocupados durante una manifestación por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam en 1968. Poco después de la medianoche, publicaciones en una página de Instagram de los organizadores de la protesta instaban a la gente a proteger el campamento y unirse a ellos en Hamilton Hall. Una pancarta que decía “Palestina libre” colgaba de una ventana. El martes, en las redes sociales, CU Apartheid Divest llamó al edificio Hind’s Hall, en honor a una joven que estaba entre los familiares muertos en un vehículo en Gaza bajo fuego israelí. Hamilton Hall abrió sus puertas en 1907 y lleva el nombre de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que asistió al King’s College, el nombre original de Columbia. “Los estudiantes que ocupen el edificio se enfrentan a la expulsión”, dijo el martes el portavoz de Columbia, Ben Chang, en un comunicado. Informó que la universidad había dado a los manifestantes la oportunidad de irse pacíficamente y terminar el semestre, pero que aquellos que no aceptaron los términos estaban siendo suspendidos: restringidos de todos los espacios académicos y recreativos, permitidos sólo el ingreso a sus residencias y, por ejemplo, personas mayores, no elegibles para graduarse. “Los manifestantes han optado por escalar a una situación insostenible: destrozar propiedades, romper puertas y ventanas y bloquear entradas, y estamos aplicando las consecuencias que describimos ayer”, afirmó. ‘Dispuestos a asumir el riesgo’ Un portavoz del grupo de protesta Apartheid Divest de la Universidad de Columbia dijo en una conferencia de prensa el martes por la tarde que algunos estudiantes se enteraron esa mañana de que habían sido suspendidos por protestar. Ella se negó a dar su nombre, pero comentó que es una estudiante de posgrado de Columbia que fue suspendida y no se le permite regresar al campus. Destacó que no era representante de los estudiantes que tomaron el edificio administrativo, describiéndolos como un grupo “autónomo”, y prometió que el compromiso de los manifestantes no flaquearía, a pesar del riesgo para su educación y sus carreras. “Estamos dispuestos a asumir un riesgo extremadamente pequeño en comparación con el que enfrenta el heroico pueblo de Gaza todos los días”, dijo. Más tarde, el campamento quedó en silencio y casi vacío. Un pequeño grupo de manifestantes cantó detrás de las puertas cerradas de la universidad mientras los periodistas y otras personas observaban desde el otro lado. El departamento de seguridad pública dijo en un comunicado que el acceso al campus estaba limitado a los estudiantes que vivían en los edificios residenciales y a los empleados esenciales, con un punto de acceso para entrar y salir del campus. El jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey, señaló que los agentes no ingresarán al campus de Columbia sin la solicitud de la administración de la universidad o sin una emergencia inminente. Los manifestantes han insistido en que permanecerán en la sala hasta que la universidad acepte tres demandas: desinversión, transparencia financiera y amnistía. Los enfrentamientos en el campus generaron preocupación en la Casa Blanca. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el presidente Joe Biden cree que los estudiantes que ocupan un edificio académico es “un enfoque absolutamente equivocado” y “no es un ejemplo de protesta pacífica”. Y la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, comentó que “debe haber responsabilidad” por la toma del edificio, “ya sea una acción disciplinaria por parte de la escuela o de las autoridades”. Mientras tanto, la oficina del jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, expresó su preocupación por las “medidas duras” adoptadas para desmantelar las protestas en las universidades estadounidenses, al tiempo que subrayó que los comentarios antisemitas, anti-Árabes y anti-Palestinos eran “totalmente inaceptables y profundamente perturbador.” El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo más tarde a los periodistas que “corresponde a las autoridades universitarias tener la sabiduría para gestionar adecuadamente situaciones como las que hemos presenciado”. Otras redadas En la Universidad Politécnica del Estado de California en Humboldt, donde los manifestantes ocuparon dos edificios, decenas de agentes de policía con cascos y porras marcharon hacia el campus y los despejaron durante la noche. La redada se transmitió en la página Facebook de KAEF-TV, un satélite de KRCR-TV, hasta que las autoridades detuvieron al reportero. El vídeo publicado por el periódico del campus mostraba a estudiantes sentados en el patio del instituto mientras los agentes detenían a los manifestantes. Uno gritó: “¡No es necesario que hagas esto!”. El presidente Tom Jackson Jr. informó en un comunicado que “nadie quería que las cosas llegaran a esto”, pero que “una actividad criminal grave que cruzó la línea mucho más allá del nivel de una protesta había puesto al campus en riesgo continuo”. Las autoridades de Yale despejaron un campamento el martes por la mañana después de que los manifestantes atendieran las advertencias finales de irse, dijeron funcionarios de la universidad. No se reportaron arrestos. Los manifestantes comentaron en las redes sociales que trasladarían su reunión a una acera. El campamento se instaló el domingo, seis días después de que la policía arrestara a casi 50 personas y derribara decenas de tiendas de campaña. Decenas de personas fueron detenidas el lunes durante protestas en universidades de Texas, Utah, Virginia y Nueva Jersey. El martes, la policía despejó un campamento en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y detuvo a unas 30 personas, y en la Universidad de Connecticut, la policía realizó arrestos después de que los manifestantes se negaron a retirar las tiendas de campaña. El campus del centro de la Universidad Estatal de Portland en Oregon, donde los alumnos se habían manifestado en su mayoría pacíficamente hasta que un pequeño grupo irrumpió en la biblioteca el lunes por la noche, estaba cerrado. Las protestas universitarias a nivel nacional comenzaron en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza después de que Hamas lanzara un ataque mortal contra el Sur de Israel el 7 de octubre. Los militantes mataron a unas mil 200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomaron aproximadamente 250 rehenes. Israel, que prometió acabar con Hamas, ha matado a más de 34 mil palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local. Israel y sus partidarios han calificado las protestas universitarias de antisemitas, mientras que los críticos de Israel dicen que utiliza esas acusaciones para silenciar a la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido captados por las cámaras haciendo comentarios antisemitas o amenazas violentas, los organizadores de las protestas, algunos de los cuales son judíos, dicen que se trata de un movimiento pacífico destinado a defender los derechos de los palestinos y protestar contra la guerra. En un caso poco común, la Universidad Northwestern dijo que llegó a un acuerdo con estudiantes y profesores que representan a la mayoría de los manifestantes en su campus cerca de Chicago para permitir manifestaciones pacíficas hasta el final de las clases de primavera. PUBLICIDAD