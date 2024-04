Van 79 arrestados en segunda represión en UT-Austin

Austin.- Setenta y nueve personas fueron arrestadas durante la segunda represión policial contra manifestantes pro-palestinos en la Universidad de Texas en Austin desde la semana pasada, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Travis.

Los manifestantes fueron arrestados el lunes durante una manifestación en el campus y fueron llevados a la cárcel del condado de Travis, dijo un portavoz de la oficina del sheriff el martes. Setenta y ocho de las personas arrestadas están acusadas de allanamiento de morada. Una de ellas tiene un cargo adicional de obstrucción de una carretera o paso, mientras que otra persona ha sido acusada de interferir con deberes públicos.

Ninguno de los arrestados había sido llevado ante un juez hasta la mañana del martes.

Los arrestos se produjeron después de que los manifestantes iniciaran un campamento en el césped sur de la universidad el lunes por la mañana. Funcionarios universitarios dijeron que los manifestantes crearon una barricada utilizando mesas aseguradas con cadenas de metal y se volvieron "física y verbalmente combativos" cuando el personal de la escuela se acercó. El personal universitario dijo que los campamentos están prohibidos en el campus y solicitaron apoyo al Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las fuerzas del orden advirtieron a los manifestantes que los arrestarían por allanamiento de morada si no se dispersaban. Los agentes finalmente avanzaron sobre los manifestantes, arrastrando a docenas de ellos antes de desplegar gas pimienta y explosivos de flash bang para dispersar a cientos de personas.

El martes por la mañana, una multitud de casi 100 personas esperaba fuera de la cárcel del condado de Travis esperando la liberación de los manifestantes arrestados el día anterior. Varias personas llevaron comida y agua mientras los estudiantes se sentaban preparándose para sus exámenes finales esta semana. Una sensación de frustración y determinación impregnaba la reunión.

"Tengo finales, y no sé si puedo volver al campus porque se siente inseguro debido a las personas que se supone deben protegernos", dijo Arwyn Heilrayne, un estudiante de UT-Austin arrestado durante otra protesta pro-palestina la semana pasada.

Piper Leleux, una estudiante de segundo año de UT-Austin que también estaba en la multitud afuera de la cárcel esperando la liberación de su novio, dijo que inicialmente no habían planeado estar en la protesta del lunes.

Leleux acababa de salir del trabajo en Urban Outfitters y planeaba encontrarse con su novio para cenar cuando recibió un mensaje de texto sobre la protesta. Hacía calor, así que primero se encontraron para llevar agua a los manifestantes.

Cuando llegaron, fueron recibidos por una escena caótica que terminó con ella recibiendo un golpe en la cara y su novio esposado.

Leleux dijo que se encontró atrapada en una multitud de personas cuando la policía comenzó a rociar gas pimienta en el área. Dijo que accidentalmente chocó con un policía y estaba tratando de disculparse cuando el oficial le dio un codazo en la cara.

"Caí al suelo y me golpeé la cabeza y luego me enojé porque estaba siendo educada", dijo Leleux.

Luego notó que estaban arrestando a su novio, y el dolor desapareció.

"Empecé a correr hacia él sin darme cuenta de que estaba en un lugar donde no debía estar", dijo Leleux. "Uno de mis amigos me agarró y me tiró hacia atrás o podría haber sido arrestada también".

Leleux dijo que pasó las siguientes 24 horas afuera de la cárcel del condado de Travis.

"Una vez que sea liberado, iré al hospital para asegurarme de que no tenga una conmoción cerebral. No ha sido divertido, pero es mucho mejor que lo que está pasando él ahora mismo", dijo Leleux.

Daniella Alfonso, otra estudiante de UT-Austin afuera de la cárcel, dijo que fue a las protestas el lunes cuando se enteró de que uno de sus amigos había sido golpeado por un oficial de la ley en bicicleta. Dijo que cuando llegó, vio que los policías habían comenzado a rodear a los manifestantes.

"Me di cuenta de que uno de mis amigos fue rociado con gas pimienta y la piel de su brazo comenzó a ponerse roja y a arder", dijo Alfonso.

Alfonso dijo que se sintió como si estuviera en medio de una escena de televisión.

"No esperaba que alguien que conocemos fuera arrestado y acusado de allanamiento de morada. Pagamos para estar allí", dijo Alfonso.

Los arrestos del lunes se produjeron días después de otra represión policial contra manifestantes en UT-Austin la semana pasada. El miércoles, las autoridades arrestaron a 57 personas durante una manifestación pro-palestina que comenzó como una protesta estudiantil en el campus. No hubo indicación de violencia antes de que interviniera la policía. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Travis retiró todos los cargos contra ellos la semana pasada, diciendo que las fuerzas del orden carecían de causa probable.

El presidente de UT-Austin, Jay Hartzell, justificó la respuesta de la universidad el miércoles diciendo que los funcionarios tenían motivos para creer que los manifestantes planeaban establecer campamentos y perturbar las actividades escolares, como ha sucedido con las manifestaciones en otras universidades del país.

"La Universidad apoya firmemente los derechos de libertad de expresión y reunión de nuestra comunidad, y queremos que los estudiantes y otros en el campus sepan que las protestas en el campus son totalmente permisibles, siempre que no violen las Reglas Institucionales o amenacen la seguridad de nuestra comunidad universitaria", dijo un comunicado de los funcionarios de la universidad el martes.

Algunas personas afuera de la cárcel el martes dijeron que la respuesta de la universidad hasta ahora no los disuadiría de seguir participando en las protestas.

"Todavía voy a protestar porque si me detengo, ellos ganan", dijo Leleux.