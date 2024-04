El Departamento de Justicia planea reducir las restricciones sobre la mariguana

The New York Times | La medida, si se aprueba, supondría un cambio significativo en la forma en que el gobierno considera la seguridad y el uso de la marihuana con fines médicos.Credit...Libby March para The New York Times

El Departamento de Justicia tiene previsto remitir a la Casa Blanca una recomendación para suavizar las restricciones sobre la mariguana, en lo que podría suponer un importante cambio en la política federal, según tres personas familiarizadas con el asunto. Aunque la medida, que de aprobarse pondría en marcha un largo proceso de elaboración de normas, no pone fin a la penalización de la droga, supondría un cambio significativo en la forma en que el Gobierno considera la seguridad y el uso de la mariguana con fines médicos. También podría conducir a la suavización de otras leyes y reglamentos que tienen en cuenta el uso o la posesión de cannabis, incluidas las directrices para la imposición de penas, la banca y el acceso a la vivienda pública. Una persona familiarizada con la recomendación, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el Fiscal General Merrick B. Garland diría a la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca el martes que el gobierno debería cambiar la clasificación de la droga. Durante más de medio siglo, la mariguana ha sido considerada una droga de la denominada Lista I, clasificada en el mismo nivel que sustancias altamente adictivas como la heroína, que la Administración para el Control de Drogas describe como sin uso médico actualmente aceptado. El año pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos recomendó a la D.E.A. que la mariguana fuera una droga de la Lista III, lo que la situaría junto a sustancias menos adictivas como el Tylenol con codeína, la ketamina y la testosterona, lo que significaría que estaría sujeta a menos restricciones en cuanto a producción e investigación, y que podría tomarse con receta médica. Associated Press informó anteriormente de la decisión.