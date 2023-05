Alertan activistas de no viajar a Florida debido a 'leyes hostiles'

Associated Press | Una celebración por el bicentenario de los Cayos de Florida el 19 de mayo de 2023, en el Old Seven Mile Bridge de Marathon, Florida.

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Orlando, Florida.- Varios grupos de derechos civiles emitieron una recomendación de no viajar a Florida, debido a leyes y políticas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis y la Legislatura que calificaron de “abiertamente hostiles a los afroestadounidenses, las personas de color y las personas LGBTQ+”. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una organización por los derechos civiles de los hispanos, y Equality Florida, un grupo activista en pro de los derechos de los gays, hicieron la recomendación para el estado, en donde el turismo es uno de los principales sectores laborales. PUBLICIDAD La recomendación, aprobada el sábado por la junta directiva de la NAACP, advierte a los turistas que antes de viajar a Florida, deben entender que ese estado “devalúa y marginaliza las contribuciones y los desafíos de los afroestadounidenses y otras comunidades de color”. Hasta el momento, el despacho de DeSantis no ha comentado al respecto. Se tiene previsto que el republicano anuncie esta semana que se postulará a la presidencia. Florida es uno de los estados más populares en Estados Unidos para el turismo, que comprende uno de los sectores más grandes de su economía. Más de 137,5 millones de turistas visitaron Florida el año pasado, igualando los niveles previos a la pandemia, según Visit Florida, la agencia de promoción turística del estado. El turismo mantiene 1,6 millones de empleos a tiempo completo o parcial, y los turistas gastaron 98.800 millones de dólares en Florida en 2019, el año más reciente del que se tienen cifras. Varios alcaldes demócratas del estado no tardaron en decir el domingo que sus ciudades acogen la diversidad y la inclusión. “Todo el mundo siempre es bienvenido y será tratado con dignidad y respeto”, dijo el alcalde de St. Petersburg, Ken Welch, en un mensaje que reiteró la alcaldesa de Tampa. “Eso nunca cambiará, sin importar lo que pase en Tallahassee”, tuiteó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor. La decisión de la NAACP surge luego que el gobierno de DeSantis rechazó en enero un currículum para estudios afroamericanos. DeSantis y la Legislatura dominada por republicanos también han avanzado en propuestas que prohíben a las universidades tener programas de diversidad, igualdad e inclusión, y aprobaron una ley que prohíbe ciertas conversaciones o análisis sobre raza en escuelas y negocios. En su advertencia a personas hispanas que estén considerando viajar a Florida, LULAC citó una ley que prohíbe a gobiernos locales dar dinero a organizaciones que ofrezcan cédulas de identidad a quienes estén ilegalmente en el país, y deja sin validez las licencias de manejar de otros estados sostenidas por inmigrantes sin documentación, entre otras cosas. La ley también obliga a los hospitales que reciben Medicaid a incluir una pregunta sobre ciudadanía en la planilla de ingreso, lo que según críticos es un intento de impedir que quienes se encuentren en el país ilegalmente busquen atención médica. “Las acciones tomadas por el gobernador DeSantis han creado una sombra de miedo entre las comunidades del estado”, expresó Lydia Medrano, vicepresidenta de la región sudeste de LULAC. PUBLICIDAD