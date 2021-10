Alcanza EU las 700 mil muertes por Covid-19

Minneapolis— Estados Unidos alcanzó su último hito pandémico desgarrador el viernes, eclipsando 700 mil muertes por Covid-19 justo cuando el aumento de la variante delta comienza a desacelerarse y brinda cierto alivio a los hospitales abrumados.

Estados Unidos tardó tres meses y medio en pasar de 600 mil a 700 mil muertes, impulsado por la propagación desenfrenada de la variante entre los estadounidenses no vacunados. El número de muertos es mayor que la población de Boston.

Este hito es especialmente frustrante para los líderes de salud pública y los profesionales médicos en la línea del frente porque las vacunas han estado disponibles para todos los estadounidenses elegibles durante casi seis meses y las vacunas protegen de manera abrumadora contra las hospitalizaciones y la muerte. Se estima que 70 millones de estadounidenses elegibles permanecen sin vacunar, lo que proporciona leña para la variante.

"Se pierden pacientes por Covid y no debería suceder", dijo Debi Delapaz, gerente de enfermería de UF Health Jacksonville, quien recordó cómo el hospital en un momento perdió ocho pacientes al día por Covid-19 durante el aumento repentino del verano. "Esto es algo que no debería suceder".

A pesar del creciente número de muertos, hay signos de mejora.

A nivel nacional, la cantidad de personas que ahora están en el hospital con Covid-19 ha caído a alrededor de 75 mil desde más de 93 mil a principios de septiembre. Los casos nuevos están en declive a alrededor de 112 mil por día en promedio, una caída de alrededor de un tercio en las últimas dos semanas y media.

Las muertes también parecen estar disminuyendo, con un promedio de alrededor de mil 900 por día frente a más de 2 mil hace aproximadamente una semana.

La disminución de la oleada de verano se ha atribuido a un mayor uso de mascarillas y a que más personas se vacunan. La disminución en el número de casos también podría deberse a que el virus se ha propagado a través de personas susceptibles y se ha quedado sin combustible en algunos lugares.

En otro desarrollo, Merck dijo el viernes que su píldora experimental para personas enfermas con Covid-19 redujo las hospitalizaciones y muertes a la mitad. Si obtiene la autorización de los reguladores, será la primera píldora para tratar el Covid-19 y una nueva arma importante y fácil de usar en el arsenal contra la pandemia.

Todos los tratamientos ahora autorizados en los EU contra el coronavirus requieren una vía intravenosa o una inyección.

El Dr. Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, advirtió el viernes que algunos pueden ver las tendencias alentadoras como una razón para permanecer sin vacunar.

"Es una buena noticia que estamos empezando a ver que las curvas" bajan, dijo. "Esa no es una excusa para alejarse del problema de la necesidad de vacunarse".

Las incógnitas incluyen cómo la temporada de gripe puede afectar al personal hospitalario ya agotado y si aquellos que se han negado a vacunarse cambiarán de opinión.

"Si no está vacunado o no tiene protección contra una infección natural, este virus lo encontrará", advirtió Mike Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Our Lady of the Lake Regional Medical Center en Baton Rouge, Louisiana, comenzó a ver un aumento de hospitalizaciones por Covid-19 a mediados de julio, y para la primera semana de agosto, el

lugar estaba por encima de su capacidad. Detuvo las cirugías electivas y trajo médicos y enfermeras militares para ayudar a cuidar a los pacientes.

Con los casos ahora inactivos, el equipo militar está programado para partir a fines de octubre.

Aún así, la directora médica del hospital, la Dra. Catherine O'Neal, dijo que la tasa de hospitalizaciones no está disminuyendo tan rápido como los casos en la comunidad porque la variante delta está afectando a más jóvenes que por lo demás están sanos y viven mucho más tiempo en la unidad de cuidados intensivos en ventiladores.

"Crea una gran cantidad de pacientes de la UCI que no se mueven a ningún lado", dijo. Y muchos de los pacientes no se van a casa en absoluto. En las últimas semanas, el hospital vio varios días con más de cinco muertes diarias por Covid-19, incluido un día en el que hubo 10 muertes.

"Perdimos a otro padre de unos 40 años hace apenas unos días", dijo O'Neal. “Sigue sucediendo. Y esa es la tragedia de Covid".

En cuanto a hacia dónde va el brote desde aquí, “tengo que decirles que mi bola de cristal se ha roto varias veces en los últimos dos años”, dijo. Pero agregó que el hospital debe estar preparado para otro aumento a fines de noviembre, ya que la temporada de influenza también aumenta.

La Dra. Sandra Kemmerly, directora médica del sistema para la calidad hospitalaria de Ochsner Health en Louisiana, dijo que este cuarto aumento de la pandemia ha sido más difícil. “Es frustrante que la gente muera de enfermedades prevenibles con vacunas”, dijo.

En el pico de esta ola más reciente, los hospitales de Ochsner tenían mil 74 pacientes con Covid-19 el 9 de agosto. Eso se había reducido a 208 hasta el jueves.