Advierte New York Times por segundo mandato de Trump

Nueva York.- Al inicio de este año electoral, con Donald Trump liderando la carrera para ser el candidato presidencial republicano, el diario estadounidense The New York Times dijo que los estadounidenses deberían detenerse para considerar lo que significaría un segundo mandato de Trump para el país y el mundo, y reflexionar sobre la seria responsabilidad que esta elección coloca sobre sus hombros.

En un artículo de opinión, el Times advirtió que a estas alturas, la mayoría de los votantes estadounidenses no deberían tener ilusiones sobre quién es Trump. Durante sus muchos años como desarrollador inmobiliario y personalidad televisiva, luego como presidente y figura dominante en el Partido Republicano, Trump demostró un carácter y temperamento que lo hacen completamente inadecuado para ocupar un alto cargo.

Como presidente, ejerció el poder de manera descuidada y a menudo cruel, poniendo su ego y sus necesidades personales por encima de los intereses de su país, aseguró el Times. Ahora, en su campaña nuevamente, sus peores impulsos permanecen tan fuertes como siempre, alentando la violencia y la ilegalidad, explotando el miedo y el odio con fines políticos, socavando el estado de derecho y la Constitución, aplaudiendo a dictadores, y escalando en sus intentos de volver al poder. Planea represalias, con la intención de eludir las restricciones institucionales, legales y burocráticas que lo limitaron en su primer mandato.

El propósito del NYT al comenzar el nuevo año, por lo tanto, es emitir una advertencia.

De acuerdo con el medio, los cuatro años de Trump en la Casa Blanca causaron un daño duradero a la presidencia y al país. Profundizó las divisiones existentes entre los estadounidenses, dejando al país peligrosamente polarizado; degradó el discurso público al punto de que muchos estadounidenses se han vuelto insensibles a las mentiras, insultos y ataques personales en los niveles más altos del liderazgo. Su desprecio por el estado de derecho generó preocupaciones sobre la estabilidad a largo plazo de la democracia estadounidense, y su falta de brújula moral amenazó con corroer los ideales del servicio nacional.

El país resistió la Presidencia de Trump por diversas razones: su falta de una agenda preparada, las perturbaciones de la pandemia de Covid-19 y los esfuerzos de los designados que intentaron moderar sus demandas más peligrosas o irrazonables. Lo más importante, sobrevivió gracias a las personas e instituciones en su Administración y en el Partido Republicano que demostraron ser lo suficientemente fuertes como para resistir sus intentos de socavar la transferencia pacífica del poder.

Es instructivo, por lo tanto, escuchar los juicios de algunos de estos funcionarios sobre el Presidente al que sirvieron.

John Kelly, jefe de gabinete de Trump, lo llamó la "persona más defectuosa que he conocido", alguien que no podía entender por qué los estadounidenses admiraban a aquellos que sacrificaban sus vidas en combate.

Bill Barr, quien fue Fiscal General, y Mark Esper, ex Secretario de Defensa, ambos dijeron que Trump ponía repetidamente sus propios intereses por encima de los del país.

Incluso el más leal y conservador de todos, el Vicepresidente Mike Pence, quien tomó la posición que ayudó a provocar a Trump y sus seguidores a la insurrección el 6 de enero de 2021, veía a través del hombre.

"Ese día, el Presidente Trump también exigió que eligiera entre él y la Constitución", dijo.

No habrá personas como estas en la Casa Blanca si Trump es reelegido. El ex Presidente no tiene interés en ser restringido y se ha rodeado de personas que quieren institucionalizar la doctrina MAGA. Según la información de los reporteros del New York Times Maggie Haberman, Charlie Savage y Jonathan Swan, Trump y sus aliados ideológicos han estado planeando un segundo mandato de Trump durante muchos meses ya. Bajo el nombre de Proyecto 2025, una coalición de organizaciones de derecha ha producido un extenso manual y reclutado a miles de posibles nombramientos en preparación para un asalto total a las estructuras del Gobierno estadounidense y las instituciones democráticas que actuaron como controles sobre el poder de Trump.

El proyecto se vincula con los planes de Trump y sus seguidores de reclasificar a decenas de miles de empleados federales para que puedan ser despedidos si no aceptan completamente la agenda de Trump. También planea despojar al Departamento de Justicia de su independencia para usarlo como venganza contra aquellos que, en su opinión, no lograron idear una victoria para él en las elecciones de 2020 o de otra manera no apoyaron sus demandas inconstitucionales. Hay más, incluyendo amenazas de Trump de encontrar formas de usar tropas federales contra aquellos que podrían protestar contra sus políticas y prácticas. Estas ambiciones demuestran que los años fuera del cargo y los crecientes desafíos legales que enfrenta solo han agudizado sus peores instintos.

Trump fue destituido dos veces como Presidente y desde que dejó el cargo ha sido acusado en cuatro casos criminales, dos relacionados con sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020, uno por dinero para silenciar a una estrella porno y otro por acumular documentos clasificados después de dejar el cargo e impedir los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos. Ningún otro Presidente en ejercicio o ex Presidente ha sido acusado de cargos criminales. No solo Trump no ha mostrado remordimiento por estas acciones, sino que tampoco ha dado señales de entender que estas acusaciones son algo más que una cruzada política destinada a socavarlo. Continúa afirmando que la insurrección del 6 de enero ha sido tergiversada.

"Hubo amor y unidad", dijo en una entrevista en agosto. Y ha sugerido que, si es reelegido, podría usar sus poderes presidenciales para perdonarse a sí mismo.

Las incursiones de Trump en asuntos exteriores siguen siendo peligrosamente equivocadas e incoherentes. Durante su presidencia, mostró una admiración consistente por líderes autocráticos, incluyendo a Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un, y desprecio por aliados democráticos. Mientras estaba en la Casa Blanca, amenazó repetidamente con abandonar la OTAN, una alianza crucial para la estabilidad de Europa que él ve solo como un agotamiento de los recursos estadounidenses; ahora, su sitio web de campaña dice, sin entrar en detalles, que planea "terminar" el proceso de "reevaluar fundamentalmente el propósito y la misión de la OTAN".

Ha anunciado su intención de abandonar Ucrania, dejándola y a sus vecinos vulnerables a una mayor agresión rusa. Alentados por un Presidente estadounidense, líderes que gobiernan con mano dura en Hungría, Israel, India y en otros lugares enfrentarían mucha menos presión moral o democrática.

Trump ha dejado claro su convicción de que solo los "perdedores" aceptan limitaciones legales, institucionales o incluso constitucionales. Ha prometido venganza contra sus oponentes políticos, a quienes ha llamado "parásitos" y amenazado con ejecutar. Esto es particularmente inquietante en un momento de creciente preocupación por la violencia política, con amenazas crecientes contra funcionarios electos de ambos partidos.

Reelegir a Trump presentaría serios peligros para el país y para el mundo, advierte el NYT y dice que este no es un momento para quedarse al margen, sino para volver a comprometerse. Instan a los estadounidenses a dejar de lado sus diferencias políticas, quejas y afiliaciones partidistas, y reflexionar, como familias, como parroquias, como consejos y clubes, y como individuos, sobre la verdadera magnitud de la elección que tendrá lugar en noviembre.