Rechaza Fiscalía acusaciones de desacato de Trump

Nueva York.- Los fiscales federales se opusieron el viernes por la noche a los intentos del expresidente Donald J. Trump de declararlos en desacato al tribunal por seguir presentando mociones mientras está en pausa el caso que le acusa de conspirar para anular las elecciones de 2020.

La presentación de los fiscales, que trabajan para el abogado especial, Jack Smith, fue la última salva en una batalla de ojo por ojo sobre la inusual congelación en el caso de interferencia electoral, que es central para los intentos del gobierno de responsabilizar al Sr. Trump por tratar de revertir su derrota electoral ante Joseph R. Biden Jr.

En un breve conjunto de documentos judiciales, el equipo del Sr. Smith reconoció que el caso de interferencia electoral había sido puesto en suspenso mientras que el Sr. Trump busca que los cargos subyacentes sean desestimados con amplias afirmaciones de que es inmune a la acusación. Pero los fiscales dijeron que, no obstante, continuaban presentando "voluntariamente" mociones y entregando materiales de descubrimiento a los abogados del Sr. Trump, explicando que los pasos que estaban tomando "no imponen ningún requisito" al expresidente.

"Nada aquí requiere ninguna acción por parte del acusado", escribieron los fiscales, "y él no explica cómo la mera recepción de materiales de descubrimiento que no está obligado a revisar, o la presentación anticipada de alegatos del gobierno a los que aún no necesita responder, posiblemente lo carga."

La escaramuza es parte de una lucha más amplia sobre el calendario que podría determinar si el caso va a juicio antes de las elecciones de noviembre o, si el Sr. Trump recupera la presidencia, si es finalmente juzgado en absoluto. En cada instancia, los abogados del Sr. Trump han presionado para retrasos, mientras que el Sr. Smith ha tratado de avanzar en el caso, argumentando que el público tiene un interés permanente en un juicio rápido.

La lucha comenzó el mes pasado cuando la jueza Tanya S. Chutkan, que supervisa el caso en el Tribunal Federal de Distrito de Washington, dejó en suspenso su tramitación al insistir Trump en atacar la acusación alegando que era inmune a ella porque se derivaba de acciones que realizó mientras ocupaba la Casa Blanca.

Sus alegaciones sobre la inmunidad, que podrían tener un impacto significativo tanto en la viabilidad como en el calendario del caso, están programadas para ser escuchadas el martes por un tribunal federal de apelaciones en Washington. También es probable que en algún momento lleguen al Tribunal Supremo.

Preocupados por la posibilidad de que la apelación del Sr. Trump sobre la cuestión de la inmunidad pueda retrasar el juicio, que está previsto que comience a principios de marzo, los fiscales del Sr. Smith han intentado suavemente en las últimas semanas impulsar el caso.

Pocos días después de la imposición de la orden de suspensión de la juez Chutkan, le informaron de que habían enviado al equipo legal del Sr. Trump un borrador de la lista de pruebas que pretenden utilizar en el juicio y miles de páginas de material adicional.

Luego, dos días después de Navidad, presentaron un memorando pidiendo al juez Chutkan que prohibiera a Trump hacer "afirmaciones políticas infundadas" o introducir "desinformación irrelevante" en el juicio.

Los abogados del Sr. Trump estaban indignados por la presentación y la producción de materiales de descubrimiento, acusando al Sr. Smith y a dos de sus principales adjuntos, Thomas P. Windom y Molly Gaston, de "mala conducta impulsada por el partidismo". En una presentación a la juez Chutkan el jueves, los abogados dijeron que el equipo del Sr. Smith estaba tratando su orden de suspender el caso como "una mera sugerencia que significa menos que el papel en el que está escrita."

Los abogados pidieron una serie de consecuencias graves, comenzando con una orden que obligaría al Sr. Smith y a sus ayudantes a explicar por qué no deben ser declarados en desacato y a pagar los honorarios legales que el Sr. Trump pueda haber incurrido al tratar con sus recientes presentaciones y producciones.

Los abogados también pidieron a la juez Chutkan que obligara a los fiscales a explicarle por qué no se les debería obligar a "retirar inmediatamente" la última moción que presentaron y a "prohibirles que presenten ninguna otra" sin permiso expreso.

Los fiscales rechazaron esos argumentos en su presentación del viernes por la noche.

"El Gobierno no ha violado -y nunca lo haría intencionadamente- una orden del tribunal, y las recicladas alegaciones de partidismo y mala conducta de la acusación siguen sin tener fundamento", escribieron.