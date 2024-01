Señala Trump falsas acusaciones sobre el 6 de enero y la democracia

Nueva York.- Pocas veces en la política estadounidense un candidato presidencial destacado ha hecho acusaciones tan graves sobre un rival: advirtiendo que está dispuesto a violar la Constitución. Afirmando que está dispuesto a perseguir a sus rivales políticos. Calificándole de grave amenaza para la democracia.

Esos argumentos han surgido de los discursos del presidente Biden, incluido su contundente discurso del viernes, en el que arremete contra su predecesor. Pero ahora también los esgrime descaradamente Donald J. Trump, el único presidente que ha intentado derrocar unas elecciones estadounidenses.

Tres años después de que los partidarios del expresidente asaltaran el Capitolio, Trump y su campaña están embarcados en un intento audaz e infundado de presentar a Biden como la verdadera amenaza para los cimientos de la nación. La estrategia de Trump pretende dar la vuelta a un mundo en el que ha pedido públicamente que se suspenda la Constitución, ha prometido convertir a sus oponentes políticos en objetivos legales y ha sugerido que se ejecute al general de más alto rango del ejército nacional.

El resultado ha sido una salva de recriminaciones por parte de los principales candidatos de cada partido, incluyendo actos que compiten entre sí para conmemorar el tercer aniversario del ataque al Capitolio.

El afán de cada uno por pintar al otro como una amenaza inminente indica que su posible revancha este año se enmarcará nada menos que como una batalla cataclísmica por el futuro de la democracia, incluso cuando Trump intente tergiversar la idea para adaptarla a sus propios fines.

"La campaña de Donald Trump gira en torno a él, no en torno a Estados Unidos, no en torno a usted", dijo Biden el viernes, en un discurso cerca de Valley Forge, en Pensilvania. "La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Está dispuesto a sacrificar nuestra democracia, a ponerse a sí mismo en el poder".

El viernes por la noche, en su propio mitin en Sioux Center, Iowa, el Sr. Trump contraatacó, calificando las declaraciones del Sr. Biden de "patético alarmismo" y acusándole de nuevo, sin ninguna prueba, de esgrimir la aplicación de la ley federal para atacar a sus oponentes políticos.

"Han convertido el gobierno en un arma, y él dice que soy una amenaza para la democracia", dijo Trump con incredulidad.

Las primeras maniobras de Biden y Trump apuntan a unas elecciones que se librarán en un terreno extraordinario. Aunque se espera que la economía, el derecho al aborto y la edad de los candidatos sean los temas centrales de la campaña, ambos afirman que lo que está en juego es si perdurará el sistema de gobierno del país, de casi 250 años de antigüedad.

El Sr. Biden viajó cerca del lugar histórico -donde George Washington bruñó sus credenciales de liderazgo durante la Guerra de la Independencia- para destacar la larga tradición de la nación de una transferencia pacífica del poder, que Washington puso en marcha al renunciar voluntariamente a su cargo. El objetivo de la campaña de Biden era contrastar esa opción con las acciones del Sr. Trump, que ha seguido disputando falsamente los resultados de la carrera de 2020.

El equipo del presidente describió el discurso del viernes como el primero de una serie de actos de campaña que presentarían las próximas elecciones como una lucha por la supervivencia de la propia democracia.

A medida que el Sr. Biden se dirige al último año de su mandato, sus preocupaciones de que el Sr. Trump podría avivar más violencia política han ayudado a persuadirlo de hacer de la fortaleza de la democracia estadounidense la cuestión fundamental de su reelección, según un asesor de larga data.

Lo que está en juego es especialmente personal para Trump, dadas las 91 acusaciones de delitos graves que pesan sobre él, muchas de ellas derivadas de su intento de aferrarse al poder. A menudo define las amenazas a la democracia como cualquier circunstancia que pueda poner en peligro su camino hacia la presidencia, y ha culpado a Biden y a sus aliados sin pruebas.

"Están dispuestos a violar la Constitución estadounidense a niveles nunca vistos con tal de ganar", dijo Trump durante un mitin el mes pasado en New Hampshire. "Y recuerden esto: Joe Biden es una amenaza para la democracia: es una amenaza".

En un correo electrónico enviado a sus partidarios el 14 de diciembre, el Sr. Trump afirmó falsamente que Jack Smith, el abogado especial que dirige la acusación federal contra el ex presidente, "recibió una orden de su jefe: juzgar, condenar y sentenciar a Donald Trump a la cárcel antes de las elecciones de noviembre de 2024."

El Sr. Smith es responsable de investigar los intentos de interferir en las elecciones de 2020.

"Usted también podría ser encarcelado de por vida como un hombre inocente", advirtió el Sr. Trump a sus partidarios en un llamamiento para recaudar fondos el 20 de diciembre.

En sus ataques contra Biden, el ex presidente ha señalado a menudo las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo de Colorado y el secretario de Estado de Maine para bloquear la candidatura de Trump en las primarias de esos estados, citando una disposición constitucional que prohíbe el ejercicio del cargo a quienes "participen en una insurrección".

Trump ha señalado que los demócratas han impulsado en parte los esfuerzos para eliminarle de la votación, pero rara vez menciona que ambas decisiones han quedado en suspenso a la espera de recursos legales, una señal de que las instituciones democráticas funcionan, no de que están siendo socavadas.

En los mítines de campaña, Trump se ha referido a los atentados del 6 de enero como "un hermoso día" y ha dicho que las aproximadamente mil 240 personas detenidas hasta ahora en relación con los disturbios eran "rehenes", no presos. Casi 900 se han declarado culpables o han sido condenados en juicio.

Un memorando del 2 de enero de los principales asesores de campaña de Trump, Chris LaCivita y Susie Wiles, dejó claro que la estrategia del ex presidente definiría su candidatura electoral.

"Por favor, no se equivoquen", escribieron. "Joe Biden y sus aliados son una amenaza real y convincente para nuestra democracia. De hecho, de una manera nunca vista en nuestra historia, están librando una guerra contra ella."

Por supuesto, el Sr. Trump ha confiado a menudo en la proyección como un mecanismo de defensa política, incluyendo un momento memorable del debate en 2016 cuando Hillary Clinton, la candidata presidencial demócrata, dijo que el presidente Vladimir V. Putin de Rusia había elogiado al Sr. Trump porque "preferiría tener un títere como presidente de los Estados Unidos."

"No marioneta", objetó rápidamente el señor Trump. "Tú eres la marioneta".

Como presidente, Trump se quejó del mal comportamiento de los demócratas de la Cámara de Representantes mientras dirigía una Casa Blanca a menudo consumida por el caos. La primera vez se le impugnó tras pedir a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que investigara los trapos sucios de Biden y su hijo, incluso cuando Trump acusó a la familia Biden de comportamiento poco ético en el país de Europa del Este.

Más recientemente, la campaña de Trump ha proyectado las palabras "BIDEN ATACA LA DEMOCRACIA" en las pantallas de sus mítines, y su equipo reparte carteles a juego a la multitud.

"Es clásico de Trump tratar de desviar la atención de su propia mala conducta", dijo Josh Shapiro, gobernador demócrata de Pensilvania, a los periodistas antes del discurso del Sr. Biden el viernes. "La realidad es que la gente de Pensilvania ha demostrado a través de múltiples ciclos, en 2020 y 2022, que ven a través de eso".

Las tácticas de Trump han sido adoptadas por sus partidarios, entre ellos la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien dijo esta semana que la administración Biden estaba "armando al FBI para perseguir a las abuelas MAGA y a los veteranos" mientras hacía campaña por Trump en Iowa.

"Los demócratas aman tanto la democracia que están dispuestos a destruirla para supuestamente protegerla", dijo Greene a una multitud en Keokuk el jueves.

Las encuestas han sugerido que los votantes siguen dando prioridad a cuestiones como la economía por encima de las preocupaciones sobre la democracia. Pero los ayudantes de Biden dicen que los datos de su campaña muestran que sus partidarios están preocupados por el riesgo de violencia política y que el 6 de enero sigue siendo un momento resonante para la coalición demócrata.

Aunque los votantes demócratas parecen recelosos de la edad de Biden y relativamente poco entusiasmados con su candidatura, están firmemente unidos por la idea de que Trump ha roto la confianza pública.

En una encuesta realizada el mes pasado por el New York Times y el Siena College, el 93% de los probables votantes demócratas dijeron que creían que Trump había cometido delitos federales graves. El 87% de los demócratas dijo que Trump había sido acusado principalmente porque los fiscales creían que había cometido delitos y no por motivaciones políticas.

Ambas cifras superaron el 79% de los demócratas que dijeron aprobar la actuación de Biden como presidente.

Centrarse en la democracia "es la forma más destacada de captar la violencia y el extremismo que representa MAGA", dijo Navin Nayak, estratega demócrata y presidente del Center for American Progress Action Fund. "Anima que la amenaza sigue siendo real y que hay una amenaza futura de violencia".

Los republicanos tienen una opinión muy distinta. En la misma encuesta, el 69 por ciento de los probables votantes del G.O.P. dijo que el señor Trump no había cometido delitos federales graves y el 84 por ciento dijo que los cargos estaban motivados principalmente por la política.

"Creo que todo está inventado, que lo hacen para fastidiarle", dijo Terry Remillard, de 62 años, en el mitin de Trump del viernes en Sioux Center, Iowa. "No hay nada de cierto en ninguna de esas acusaciones".

Uno de los mayores interrogantes para 2024 es si los votantes moderados e independientes en las elecciones generales se tragan la versión de la democracia que el Sr. Trump intenta venderles.

En 2022, el expresidente se enfrentó a un rotundo rechazo de los votantes cuando contribuyó a hacer de sus falsas afirmaciones electorales uno de los principales temas de las elecciones de mitad de mandato. Las derrotas de los candidatos elegidos por él impidieron que los republicanos obtuvieran la mayoría en el Senado, los candidatos respaldados por Trump perdieron carreras clave para gobernador en estados disputados y los candidatos que respaldó en carreras competitivas en la Cámara fueron derrotados.

En la encuesta de Times/Siena, la mayoría de los votantes probablemente independientes afirmaron que las acusaciones de delito grave contra Trump no estaban motivadas políticamente, que el ex presidente había cometido delitos federales graves y que había afirmado a sabiendas que las elecciones habían sido robadas.

Aun así, la ventaja de Biden frente a Trump entre todos los votantes probables -dos puntos porcentuales- estaba dentro del margen de error de la encuesta.