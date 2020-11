Advierte experta a la Casa Blanca sobre nueva 'fase mortal' de la pandemia

The New York Times

The New York Times

La doctora Deborah L. Birx, quien se ha movido cuidadosamente entre la ciencia y la política mientras ayuda a encabezar la respuesta al coronavirus de la administración Trump, emitió una severa advertencia privada ayer, lunes, diciendo a los funcionarios de la Casa Blanca que la pandemia está entrando en una nueva "fase mortal" y “que exige un enfoque más agresivo”.

La advertencia, contenida en un memorando privado a los funcionarios de la Casa Blanca, ya que la carga diaria de casos de coronavirus en la nación ha batido récords y se ha acercado a los 100 mil, equivale a una contradicción directa de las repetidas e inexactas afirmaciones del presidente Trump de que la pandemia está “a la vuelta de la esquina” de ser superada.

En el memorando, la doctora Birx sugirió que Trump y sus asesores estaban dedicando demasiado tiempo a prevenir los cierres y no suficiente tiempo a controlar el virus.

"Estamos entrando en la fase más preocupante y más mortal de esta pandemia", escribió Birx, y agregó: "No se trata de cierres, no se trata de cierres desde marzo o abril. Se trata de un enfoque agresivo y equilibrado que no se está implementando".

El mensaje contundente fue sorprendente viniendo de la doctora Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, quien al menos en público se ha cuidado de no criticar al presidente ni a su administración. Su aguda crítica refleja una creciente preocupación entre los científicos del gobierno y los expertos en salud pública de que lo peor de la pandemia aún está por llegar.