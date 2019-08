Acusa mujer a legisladora demócrata de haber tenido aventura con su esposo

Washington.- La esposa de un consultor político en Washington que trabajó para la representante Ilhan Omar sostuvo en una declaración de divorcio esta semana que su esposo le dijo que había tenido una aventura con la demócrata de Minnesota en la primavera, publicó The Washington Post.

Un archivo judicial, presentado por Beth Mynett, directora médica del Departamento de Correcciones de D.C. afirma que se separó de su esposo, Timothy Mynett, a principios de abril después de que él le dijera que estaba “enamorado de otra mujer, Ilhan Omar”.

Cuando se le preguntó a la congresista el martes, en una entrevista por televisión, si estaba separada de su esposo, o si salía con alguien, Omar respondió: “No, no lo estoy”.

“No tengo ningún interés en permitir que la conversación sobre mi vida personal continúe, por lo que no deseo hablar de ello al respecto”, dijo a WCCO, afiliada de CBS en Minneapolis.

Mynett no respondió a una solicitud para dar un comentario. Su socio comercial en E Street Group, Will Hailer, dijo en un comunicado que “E Street Group no comenta sobre la vida personal de nuestro personal ni de sus clientes”.

Los registros federales de financiamiento de campañas muestran que la campaña de Omar le pagó a Mynett 7 mil dólares en julio del 2018 y a su empresa, E Street Group, más de 220 mil entre el 2018 y el 2019 por consultoría, recaudación de fondos y otros servicios.

Hailer dijo en su declaración que la empresa ayudó a Omar a ganar la elección primaria demócrata en el 2018 y ha ayudado con la recaudación de fondos desde que Omar se unió al Congreso este año.