Acusa exdirector de CDC que virus inició en un laboratorio de China

El Dr. Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, le dijo al Dr. Sanjay Gupta de CNN que cree que el origen de la pandemia Covid-19 es un laboratorio en China, una teoría controvertida sin evidencia, publicó CNN.

"Si tuviera que adivinar, este virus comenzó a transmitirse en algún lugar en septiembre, octubre en Wuhan", dijo Redfield a Gupta en un clip que se transmitió el viernes en CNN New Day. “Esos son mis propios sentimientos. Y solo opinión. Ahora puedo tener opiniones ".

Redfield, un virólogo que dirigió los CDC bajo el expresidente Donald Trump, dijo que cree que el virus se originó dentro de un laboratorio en China y "escapó", no necesariamente intencionalmente.

No hay evidencia clara para apoyar la teoría de la "fuga de laboratorio", aunque ha jugado un papel continuo en conspiraciones y especulaciones, incluidas las declaraciones de Trump. La Organización Mundial de la Salud lo ha calificado de "extremadamente improbable".

"Ahora, soy del punto de vista de que todavía creo que la etiología más probable de este patógeno en Wuhan fue de un laboratorio, escapó. Las otras personas no creen eso. Eso está bien. La ciencia eventualmente lo resolverá. Es no es inusual que los patógenos respiratorios en los que se está trabajando en un laboratorio infecten al trabajador del laboratorio ", dijo Redfield a Gupta.

Los comentarios de Redfield aparecen en el documental "COVID WAR: The Pandemic Doctors Speak Out", que se transmite el domingo a las 9 p.m. ET en CNN.