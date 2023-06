Abogados de Trump piden a juez que abandone caso por 'odio' contra él

PUBLICIDAD

Los abogados del expresidente doblaron la apuesta sobre esa crítica, exigiéndole al juez Juan Manuel Merchan que abandone el caso penal que se ventila en la Ciudad de Nueva York porque aseguran que es un sesgo anti-Trump y hay un conflicto de interés que surgió del trabajo que desempeñó su hija para algunos rivales demócratas de Trump.

Los abogados de Trump alegan que Merchan, quien es un respetado jurista en la corte penal de Manhattan, inclinó la balanza en otros dos casos relacionados con Trump involucrándose en negociaciones con el encargado de Finanzas de Trump y le exigió que testificara en contra de la empresa de Trump a cambio de una sentencia en la cárcel de cinco meses.

Los abogados de Trump, Susan Necheles y Todd Blanche, también le pidieron a Merchan que explicara tres donativos políticos por un total de 35 dólares que fueron hechos a causas demócratas en su nombre durante la elección del 2020.

En el caso de Nueva York, Trump se declaró no culpable de 34 cargos de delitos graves por falsificar registros empresariales.

Los cargos se relacionan con el dinero que pagó para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña del 2016 para acallar los alegatos de que Trump tuvo encuentros sexuales extramaritales. Él negó que hubiera hecho algo malo.

Merchan no respondió a la petición que le hizo The Associated Press para que confirmara o negara si es la persona que hizo los donativos, que incluyen 15 dólares para la campaña del presidente Joe Biden en contra de Trump, de acuerdo a los registros federales de las finanzas de campaña.

Tales contribuciones están usualmente prohibidas de acuerdo a las reglas de la corte.

El caso penal del expresidente es “histórico y es importante que la gente del estado de Nueva York y de este país tengan confianza en que el juez que preside el estrado es imparcial”, escribieron los abogados de Trump en lo que se conoce como una moción para recusarse.

La decisión de recusarse depende de Merchan, quien anteriormente rechazó tal petición cuando la empresa de Trump estuvo en juicio.