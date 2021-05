A pesar de que están a favor de las vacunas vs covid aun no la han recibido

The New York Times

The New York Times

Habían pasado semanas desde que Acy Grayson III, propietario de Let It Shine, un equipo de mejoras para el hogar que maneja desde su propia casa en los suburbios de Cleveland, había prometido vacunarse contra el Covid.

Las citas estaban disponibles.

Pero Grayson, que nunca sabe cuánto tiempo tomará un trabajo o cuándo llegará uno nuevo, le resultó difícil comprometerse con un momento y un lugar. El sitio de vacunación masiva donde no se requerían citas estaba fuera de su ruta habitual. No sabía que una iglesia cercana, Lee Road Baptist, había estado aplicando vacunas los viernes, pero la verdad es que es poco probable que hubiera hecho el corto viaje para conseguir una allí.

"Sé que está tratando de averiguar la razón por la que la gente no lo hace", dijo Grayson una tarde reciente. "Te voy a contar. La gente está tratando de cuidar de su hogar. No tienes mucho tiempo en el día".

La desaceleración de las vacunas en todo el país a menudo se ha atribuido a una combinación de desinformación y desconfianza entre los estadounidenses conocida como "vacilación por las vacunas". Pero Grayson pertenece a un grupo grande, pero pasado por alto, cuyas razones para permanecer sin vacunar no son la oposición a las vacunas o incluso el escepticismo sobre ellas.

Según una nueva estimación del censo de Estados Unidos, unos 30 millones de adultos estadounidenses que están abiertos a recibir una vacuna contra el Covid aún no han logrado hacerlo. Sus filas son más grandes que las de los indecisos: más de 28 millones que dijeron que probablemente o definitivamente no se vacunarían, y que los 16 millones que dijeron que no estaban seguros. Y este mes, cuando la administración de Biden estableció la meta de que el 70 por ciento de los adultos recibieran al menos una dosis para el 4 de julio, se convirtieron en un nuevo enfoque oficial de la campaña de vacunación masiva de la nación.

Además de "los que dudan", dijo el presidente Biden en una conferencia de prensa la semana pasada, la misión es llevar la vacuna a aquellos que "simplemente no están seguros de cómo llegar a donde quieren ir".