Niegan que EU tenga plan en Siria

Washington— Estados Unidos retirará a sus soldados de Siria. Lo que pasará después no ha sido todavía contemplado por el Gobierno estadounidense.

Brett McGurk, el exenviado para la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), afirmó que la Casa Blanca no tiene ningún proyecto una vez que los militares abandonen el país, en guerra desde 2011.

"Ahora no tenemos un plan. Esto aumenta la vulnerabilidad de nuestras fuerzas", lamentó para a la cadena CBS.

El diplomático renunció el mes pasado por estar en desacuerdo con el Presidente Donald Trump, quien aseguró que el grupo terrorista ya fue abatido y que la presencia de militares estadounidenses ya no era necesaria.

Sin embargo, McGurk alertó de que la retirada no sólo incrementará la inseguridad para los efectivos que todavía están sobre el terreno, sino que también abrirá un espacio para el ISIS.

"Les hemos quitado gran parte de su espacio físico pero siempre dijimos y nuestra política era, hasta recientemente, que teníamos que garantizar que habíamos completado una derrota duradera del EI, lo que significaba arrebatarles su espacio físico y mantener una presencia para evitar que resurja.

"Y lo que ha sucedido es que esa política fue realmente revertida de la noche a la mañana", afirmó.