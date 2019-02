Chihuahua.- “Viviendo México en Combi” es un proyecto que tiene por objetivo recorrer las principales carreteras del país sobre un vehículo Volkswagen línea Transporter, pero que inicialmente arrancará en los principales municipios del estado de Chihuahua el próximo mes de abril.

El principal objetivo de esta aventura es mostrar a los chihuahuenses que son ellos mismos quienes deben recuperar su propia tierra desafiando el miedo a la violencia y la inseguridad, así como dejar de lado la apatía y conocer las bellezas paisajísticas, la variedad de culturas y sobre todo la gente buena que la habita, destacó Salvador Ruiz quien con su familia se lanzará en esta aventura.

Esta historia inicia con el amor por este tipo de vehículos Combi cuya versatilidad y mecánica hacen que se facilite viajar y descansar en ellas. Según narró Salvador, desde que era joven fue el vehículo familiar de sus padres y cuando él inició su matrimonio con su esposa Laura González, adquirieron una Combi como una tradición familiar.

Desafortunadamente sus sueños se vieron truncados luego de que en un recorrido por carretera el vehículo terminó incendiándose, siendo una pérdida total. Sin embargo, esto no hizo que el matrimonio renunciara a su meta. Tras varios años buscaron una nueva Combi, la cual encontraron en el municipio de Delicias y comenzaron a restaurar.

Así lograron replicar fielmente su primer automóvil de color azul cielo a la cual se le acondicionó una cama y cuenta con pequeños aditamentos para facilitar los viajes, asimismo la pareja, ahora junto a sus dos pequeños hijos, integró en ella un disco, hielera y cosas indispensables tales como, luego de la amarga experiencia, un extintor y las respectivas herramientas mecánicas.

Más allá de ser sólo una aventura, Salvador explicó que este recorrido conlleva un trasfondo más profundo para el estado, ya que según confesó, este recorrido se ha pospuesto durante años, en ocasiones por la situación de violencia que obliga a los ciudadanos a permanecer en la seguridad de sus casas y no arriesgarse a recorrer distintos poblados donde la situación de violencia es crítica.

“Muchos años pospusimos los viajes por la delincuencia. Pero nos dimos cuenta que dejamos de vivir por culpa de la inseguridad. ¿Pero a qué hora vivimos realmente?, no podemos encerrarnos por culpa del miedo, la mayoría lo que hacemos es trabajar, comer y vivir encerrados”, explicó.

Añadió que incluso sus familiares y amigos se muestran escépticos de sus ideas de salir a conocer las maravillas naturales del estado, “Les decimos que vamos a ir a Villa López o Villa Coronado, nos dicen: “Están locos, ni vayas a llevar a tus hijos”, “nosotros los de Parral tenemos miedo de ir a Jiménez”, entre otros comentarios de esta índole, confesó.

No obstante, tras la presentación de este proyecto de viajes en varios municipios, los ayuntamientos se han mostrado positivos y en su mayoría estarán dispuestos a apoyar a la familia aventurera.

Salvador señaló que su ruta iniciará en Jiménez de donde partirán, para dirigirse al municipio de Allende, Parral, subirán a las Santas y San Francisco del Oro, para luego tomar rumbo a Guadalupe y Calvo, posteriormente Guachochi, de ahí a recorrer la Sierra Tarahumara, Cuauhtémoc, luego Casas Grandes, Janos, Juárez, Villa Ahumada, para llegar a la ciudad capital de Chihuahua, pasar por Conchos, Delicias, Satevó y regresar a su municipio.

Se trata de un viaje de tres semanas debido a que será lo que puedan viajar juntos por cuestiones de trabajo y escuelas.

Además de desafiar el miedo, del que confiesa no estar exento, la familia brinda un mensaje contra la apatía para salir de la rutina y conocer lo maravilloso del estado más grande de México: “Queremos promover el descubrimiento de Chihuahua. Muchas veces no conocemos ni nuestro propio estado, vienen extranjeros a valorar Peñoles, alemanes, norteamericanos, pero nosotros mismos no nos damos la oportunidad para ver lo que tenemos en nuestro territorio”, expresó.

Para quien esté interesado en seguir de cerca y apoyar esta travesía, puede buscar la página en Facebook “Viviendo Combi (Combiviendo México)”, donde la familia documentará sus días sobre su combi y lo más interesante de Chihuahua en este diario de viaje digital.