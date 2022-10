Vinculan a proceso a ex directivos de Aras

Chihuahua.— El juez Ignacio Muñoz vinculó esta noche a los tres ex directivos de la empresa Aras, quienes ahora enfrentarán un juicio por fraude. Esta es la tercera vinculación que reciben.

Luego de más de diez horas de audiencia, la cual fue suspendida en un receso de 5 horas, el juez determinó qué hay elementos para vincularlos y estableció tres meses para la investigación.

Sergio Armando G. C., Diana Ivonne C. P. y Óscar Gonzalo H. M, ex directivos de Aras permanecerán detenidos.