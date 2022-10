Chihuahua, el estado que menos castiga el ‘sexting’

Ciudad Juárez.— Chihuahua es el estado del país que menos castiga los delitos que atentan contra la intimidad sexual de las personas a través de la difusión de imágenes, dijo Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la Ley Olimpia y quien estuvo en Ciudad Juárez invitada para dar una conferencia a organizaciones civiles.

Lo anterior, además de que tampoco se cuenta con programas para la prevención de la violencia digital a niñas, niños y adolescentes, señaló.

El 29 de abril la Ley Olimpia fue aprobada a nivel federal, sin embargo, había sido derogada en Chihuahua, aunque luego se aprobó, pero con penalidades muy bajas.

“Chihuahua es el estado que menos castiga este delito en todo el país, bueno, habían puesto hasta el trabajo comunitario para los violadores sexuales de Internet, ¿cómo es que pensemos que una cuestión tan grande como la violación a tu intimidad sexual en Internet se pueda castigar sin un programa esencial de prevención al delito?”, enfatizó.

En el Código Penal del Estado de Chihuahua, en el capítulo séptimo artículo 180 y 181 bis, se establecen de seis meses a cuatro años de prisión por este delito, mientras que en el resto del país, la pena es de tres a ocho años de cárcel.

“Desde una justicia patriarcal ningún juez vincularía a proceso un caso de seis meses, creo que sería hasta iluso pensarlo. Primero tenían de uno a seis meses de trabajo social, ni siquiera estaba tipificado como delito penal y después de uno a tres años cuando la condición para la vinculación a proceso a veces es mínima de cinco, eso significa que las que puedan denunciar por los delitos contra la intimidad sexual no tengan una certeza de que vaya a hacerse una sentencia vinculatoria”, enfatizó.

Dijo que incluso no se cuenta con información por parte de la Fiscalía estatal sobre cuántas denuncias se han recibido por este tipo de delitos luego de la aprobación simple de la ley, de la derogación y de la nueva aprobación.

Indicó que a través del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, de julio a septiembre de 2022 han recibido 32 llamadas procedentes de Chihuahua y específicamente de esta ciudad, a través de sus redes sociales y el correo electrónico leyolimpia@gmail.com, exponiendo situaciones de violencia sexual en Internet. El 93 por ciento fueron agredidas por hombres y entre las edades de las víctimas hay menores de edad, por lo que en ellas no aplica la Ley Olimpia sino el delito de pornografía infantil, que es federal y debe perseguirse de manera oficiosa, pero tampoco se ha tenido respuesta de las autoridades.

“Algunos de estos casos sí fueron denunciados ante las autoridades pero no hemos tenido respuesta, hay cero por ciento de información, al menos para nosotras por parte de la Fiscalía de Chihuahua sobre la persecución de delitos contra la intimidad sexual, eso no significa que no haya habido trabajo, no lo sabemos nosotras, no hemos tenido datos específicos”, comentó.

Mientras que en otros lados como en la Ciudad de México hay una reunión trimestral para informar el comportamiento de la tendencia y cuántos delitos han sido atendidos por la Ley Olimpia, en Chihuahua no se cuenta con ese vínculo con las autoridades, señaló.

“Aprovecho la oportunidad que me dan estos micrófonos para hacer el llamado de manera pacífica para que las instituciones de administración y procuración de justicia puedan coadyuvar con nosotras para entender la situación o los antecedentes que hay de la Ley Olimpia en Chihuahua”, mencionó.

La difusión es el problema

Además dijo que Chihuahua sigue llamando al sexting delito, cuando sólo es un intercambio de contenido erótico sexual; el delito real es la difusión de ese material sin consentimiento.

Dijo que es sumamente importante que se haga el llamado a los presidentes municipales y a la gobernadora para poder implementar un programa para la prevención de violencia digital, principalmente en adolescentes y en las infancias.

Juárez, a la cabeza

Destacó además que Ciudad Juárez encabeza la lista de los seis municipios que concentran los feminicidios del país en el primer sitio, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo de Sistema de Seguridad Pública.

Olimpia Melo Cruz dijo que hasta el 29 de abril, que fue aprobada la ley a nivel nacional, Chihuahua se encontraba también entre los estados que tenían más datos de mercados de explotación sexual en línea, ya que en todo el país existen al menos 20 mil.