Video: Protestan productores y tiran 95 mil litros de leche

Delicias, Chih.– Alrededor de un millón de pesos en pérdidas por tirar 95 mil litros de leche tuvieron productores del Centro de Acopio de Meoqui, porque este producto no fue recibido en Cuauhtémoc debido a que no cumplió los estándares de la reductosa, que sin previo aviso fue aplicada ocasionando el rechazo. La información fue proporcionada por Darío García, gerente de Grupo Lácteo de Meoqui A. C., en el dren donde una de las tres pipas durante el día de ayer la tiraron.

El entrevistado señaló que la pérdida económica la absorberán 230 pequeños productores que la entregan en este centro, siendo muy lamentable pues sin este recurso no podrán comprar alimentos para sus vacas ni pagar las deudas contraídas en su producción.

Comentó que el primer parámetro por lo que le rechazaron la leche fue depurados clorados que fue subsanado después, también sin previo aviso le devolvieron pipas por no cumplir con reductosa, situación que le sorprendió pues este nunca habían solicitado se cumpliera, solo se disminuía del precio que se pagaba.

Por esta razón las entregas del sábado y del domingo en tres pipas, 2 de 27 mil 500 litros y la última de 40 mil, fue la que se derramó ayer martes. El gerente dio a conocer que al momento de la entrevista se encontraba otra pipa de productores de Meoqui en Cuauhtémoc, la cual si no era recibida, hoy miércoles correrá la misma suerte y se tendrá que verter al dren.

“Yo personalmente he estado platicando con los encargados de Quesería 2 Lagunas, donde nos reciben la leche, nos explican sus razones las cuales son dictadas por Liconsa, situación que no se comprende pues estos parámetros no se estaban contemplando en el análisis del producto y ahora están saliendo con eso”.

Al cuestionarle por qué no la colocan con otras queserías aunque sea un precio inferior, señaló que no hay quien la reciba, pues el mercado está saturado con leche en polvo importada por el Gobierno Federal, con lo cual está afectando a los productores del sector primario de todo el país.