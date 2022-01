Video: ‘Hallé en Fiscalía alto índice de impunidad’

Una institución con alto índice de impunidad es lo que Roberto Fierro aseguró encontrar cuando asumió el cargo como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), una situación grave cuando sólo en la pasada administración estatal fueron cometidos más de seis mil asesinatos en la frontera y pocos casos fueron esclarecidos.

“La impunidad impacta mucho, yo me encontré una Fiscalía con un alto índice de impunidad. Para mí, el hecho de que las carpetas no se muevan, que no se genere la investigación como debe de ser, para mí es impunidad, eso es lo que tratamos de evitar”, dijo.

Cifras oficiales de la propia FGE indican que durante la pasada administración estatal, en Juárez se registraron seis mil 120 asesinatos entre enero de 2017 y el 31 de agosto del 2021, y menos del 20 por ciento de los crímenes fue judicializado, indican datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

De septiembre de 2021, cuando inicia la actual administración que encabeza la gobernadora María Eugenia Campos Galván, hasta ayer, se ha cometido en esta frontera más de 500 asesinatos.

El porcentaje de carpetas judicializadas durante este período es menor del seis por ciento, refieren los datos oficiales proporcionados por personal de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida.

“En todos los homicidios dolosos se inicia una carpeta de investigación, en algunos casos tenemos detenidos, en otros no y las investigaciones continúan. La mayoría de estos delitos los comete la delincuencia organizada (se estima que) alrededor del 80 por ciento, y eso complica la investigación, pero ninguna carpeta se cierra y esperamos pronto esclarecer las demás”, aseguró el abogado, que dirige la institución que arrastra un rezago histórico de otros 11 mil 687 asesinatos cometidos de 2008 al 2016.

“La impunidad impacta mucho, porque es como cuando cometes un delito y no te pasó nada, cometes otro y otro y te quedas confiado, eso es lo que tratamos de evitar”, dijo Fierro.

Ante esta situación, expuso, la FGE va a ser motivo de una reestructuración general.

“Vamos a reestructurar la Fiscalía en general, hacerla más cercana a la ciudadanía y será de acuerdo con las funciones de cada una de las áreas, contemplando la tetralogía del delito y generando el análisis criminal para determinar mayores resultados”, ofreció.

Agregó: “Vamos a trabajar en una reingeniería de procesos y en un tema en el que vamos a digitalizar y hacer una Fiscalía virtual, vamos a trabajar mucho con la sistematización de procesos de investigación para darles herramientas a los servidores públicos para ser más efectivos y eficientes”.

Este viernes, y luego de la reunión de seguridad convocada con carácter urgente por la gobernadora, Maru Campos, tras la quema de 10 vehículos, una vivienda y un negocio el jueves pasado en Juárez, el fiscal dijo que los autores de estos hechos violentos son integrantes de un grupo delictivo.

“Tenemos identificado al grupo delictivo que orquestó los hechos, me voy a reservar porque me pueden afectar el desarrollo de la investigación y para no hacer una apología de ningún tipo; sin embargo, sí los tenemos detectados y vamos contra todos los generadores de violencia”, aseguró.

Este grupo delictivo, identificado extraoficialmente como “Mexicles”, tiene como principal actividad criminal el narcomenudeo.

–¿Cuál es la situación del narcomenudeo en Ciudad Juárez?, se le cuestiona.

“Es bastante grave, hay mucho narcomenudeo, hay muchos grupos delictivos que se dedican a ello. Tenemos un problema serio con el fentanilo y el cristal que nos ha elevado el índice delictivo para los delitos familiares, el abuso sexual, la violencia familiar y la violación”, explicó.

Durante la pandemia se dispararon delitos sexuales, violencia familiar y el consumo de sustancias tóxicas, indican datos de la Secretaría de Seguridad Pública documentados por ser los primeros respondientes en las llamadas de emergencia al 911.

El fiscal reconoció que no existe la fórmula para resolver el problema rápidamente y consideró que sólo de la mano de la sociedad civil se pueden lograr resultados.

“Invitaría a la sociedad a denunciar, la gente sabe realmente en dónde están vendiendo ese tipo de sustancias. Hagan la denuncia anónima, que nos tengan la confianza de decir en dónde están vendiendo droga y nosotros darles la confianza de que vamos a acudir con las órdenes de cateo correspondientes y vamos a erradicar esas tienditas”, ofreció.

–¿La Fiscalía tiene destinado presupuesto para la atención a este delito?

“Sí tenemos destinado presupuesto y áreas especiales para ello y estamos trabajando en forma conjunta con el Tribunal y con Ficosec (Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana) e incluso con la embajada (de Estados Unidos). Aquí la diferencia es precisamente que trabajamos en forma coordinada varias dependencias. Creo yo, que antes no se hacían esos esfuerzos coordinados de los niveles de Gobierno y sí, a los tres niveles de Gobierno los estamos viendo con voluntad de trabajar en forma conjunta”, dijo. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

lsosa@redaccion.diario.com.mx