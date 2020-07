Video: 'Detención de Duarte resultado de colaboración y coordinación entre gobiernos'

Tomada del video / Juan Carlos Loera De la Rosa

Ciudad Juárez— El delegado de Programas de Desarrollo para el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera De la Rosa, destacó que la detención del exgobernador de estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, fue gracias al resultado de un gran trabajo de colaboración y de coordinación del Gobierno de México con autoridades de Estados Unidos.

El delegado dijo que la Fiscalía General de la República descongeló la denuncia que tenía el exmandatario interpuesta por parte del Gobierno del estado de Chihuahua y que las autoridades del pasado sexenio lo mantuvieron inmóvil.

En Ciudad Juárez, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con el estado de dar seguimiento a la denuncia y que se pediría la extradición del exgobernador de Chihuahua.

“Gracias al trabajo de coordinación y al trabajo de inteligencia también, ahora tenemos preso al exgobernador que es señalado de latrocinio, de pillaje y de un gran desfalco a las finanzas del estado de Chihuahua”, agregó.

Loera De la Rosa dijo que esta detención sienta un precedente para quienes creen que la política es un instrumento para hacerse ricos. Los privilegios de la clase política ya son parte del pasado, todos aquellos que se vieron beneficiados en la colusión de los negocios con la política, con la corrupción, también serán llamados a cuentas.

Aseguró que el exmandatario Duarte Jáquez no actúo solo, por lo que se espera salgan a la luz más cómplices. Destacó que en la actualidad ya se encuentra un régimen muy distinto, el cual está combatiendo la corrupción y los excesos.

“Hay que reconocer que esta no es obra únicamente de gobierno, o de los gobiernos, sino que esto inicia gracias a que hubo denuncias ciudadanas, de chihuahuenses valientes que enfrentaron al régimen de César Duarte aun cuando se encontraba en el poder, cuando había una gran corrupción y colusión por todas partes, en diferentes poderes y, sin embargo, los chihuahuenses se organizaron, denunciaron, marcharon y acompañaron esta demanda inicialmente de Jaime García Chávez, quien hizo una investigación, la asentó en denuncias ante la anterior Procuraduría General de la República y que, insisto, fue congelada. El Gobierno de Peña Nieto prestó oídos sordos ante las claras evidencias del robo y del desfalco al pueblo chihuahuense”, expresó.

Loera dijo que la de Duarte no es la única detención de exfuncionarios que actuaron de manera corrupta en la administración federal anterior, porque para el Gobierno actual la corrupción es parte del pasado, para el gobierno actual es fundamental gobernar con honestidad.

"No es necesariamente un gobierno persecutorio, sino es un gobierno en el que reina la justicia, la sinceridad para que haya bienestar en el pueblo de México".

“Esta forma de hacer gobierno, en el que se combate frontalmente a la corrupción, seguramente permeará en otras esferas de gobierno. El presidente López Obrador nos pone todos los días un gran ejemplo de amor a su país, de trabajo constante, es un hombre muy consecuente, hay congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y, bueno, desde luego, los que estamos dentro del Gobierno de México estamos obligados a seguir su ejemplo y seguimos trabajando en base a los principios fundamentales, que son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.