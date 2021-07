Video: Circula en redes sociales muerte masiva de ganado

Your browser does not support HTML5 video.

Mediante redes sociales circula un video y fotografías en las que advierten a los ganaderos locales del envenenamiento de estos animales. Consideran que es por comer 'zacate estresado'

Los forrajes que consumen las vacas y en general cualquier material vegetal sufren de estrés. Los cambios de temperatura son unos de los factores que más influyen.

Se muestran imágenes en las que se aprecia a los animales que yacen en el suelo.

Aparentemente el zacate produciría en ciertos momentos sustancias no aptas para el consumo del ganado.

No se aclara que rancho de Chihuahua es, sólo que está ubicado para el sur de la entidad.

Finalmente los ejemplares habrían sido incinerados.