Ven engañosa estrategia del Estado para mantener en prisión a exsecretario de Duarte

Chihuahua.- La defensa de Jesús Manuel Luna, ex secretario personal del ex mandatario César Duarte, consideró engañosas algunos argumentos ante el juzgado para mantener en prisión preventiva al propio Luna.

En audiencia para revisar esa medida cautelar, en receso en estos momentos, se plantearon varios puntos del Ministerio Público y de la defensa, al cumplirse hoy un año desde que Luna fue detenido en Denver, Colorado, y posteriormente extraditado a Chihuahua.

Justo este asunto lo usó el MP para pedir a la juez no revertir la prisión preventiva del imputado por que podría sustraerse nuevamente de la justicia.

Pero tanto la defensa y el propio Luna, quien habló ante el estrado, especificó que su estancia en Denver no era para sustraerse de ningún proceso, ya que el acusado había acudido en 3 ocasiones como testigo y no le habían informado de proceso en su contra. Esas visitas las hizo estando ya en territorio norteamericano.

Fue hasta un cuarto citatorio que no acudió y se giró orden de aprehensión. "Pasó el tiempo y yo les había notificado que estaba en Estados Unidos. Mi familia no estaba protegiendo a ningún delincuente porque yo no sabia (del proceso en su contra)", expresó Luna.

En los argumentos para poder llevar su proceso,en libertad, está que hubo un deposito de garantía por 180 mil pesos, superior a los 133 mil a 150 mil que le atribuyen de peculado por supuestamente haber ordenado el uso de aeronaves oficiales para el beneficio del hijo de Duarte, expuso la defensa.

También consideró incongruente que haya imputados por peculado con cantidades millonarias, que estén en libertad con fianza y portando un brazalete de rastreo.

La defensa informó que Luna está en disposición de utilizar ese dispositivo, que deberá pagar y cuyo es de 30 a 50 mil pesos aproximadamente.