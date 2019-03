Vacío en nombramiento de Valenzuela llega a los 'Expedientes X'

Chihuahua— La polémica por el nombramiento del panista Armando Valenzuela como auditor superior del Estado en 2017, llegó hasta los juzgados locales para intentar revertir una prueba en contra de un exfuncionario acusado por el Estado de peculado.

Se trata de la causa penal 1686/2017 en contra de Édgar Omar Ramírez, exdirector de Administración de la Auditoría, acusado de haber desviado recurso público para pagar viajes de vacaciones a favor del exauditor Jesús Manuel Esparza (actualmente bajo proceso).

El caso de Édgar Omar se tuvo que reponer por un amparo ganado, y entre las pruebas de su defensa se encuentra que supuestamente la Fiscalía usa una copia de cheques, documento certificados por Valenzuela en su calidad de auditor.

Sin embargo, la defensa hizo hincapié en que el nombramiento de Valenzuela no fue legal, al referir el conflicto institucional que hubo en la Auditoría desde el 2017 con esa designación hecha por el Congreso del Estado.

También la defensa de Édgar Omar busca establecer que los cheques firmados por su cliente no iban en favor del auditor, sino para otras dos personas de la Auditoria, y no puede acreditarse el destino de esos recursos, argumentó una de sus abogadas.