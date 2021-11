‘Tira’ a funcionario fallido intento de alza al transporte

Chihuahua— El intento fallido por aumentar la tarifa del transporte urbano en el estado, sin estar contemplado en la agenda gubernamental, provocó la renuncia del director de Transporte, Eduardo Fernández, quien promovió y votó en favor de la propuesta de los concesionarios.

Fernández dejó el cargo luego de que en poco más de dos semanas efectuó reuniones con los consejos consultivos de Transporte de Juárez y Chihuahua, en donde promovió una iniciativa para subir la tarifa del servicio de los camiones urbanos.

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, comentó que Fernández entregó su renuncia, la cual fue aceptada debido a que no se adaptaba a la postura de la administración estatal respecto a que “no habrá aumentos mientras que no se dé una mejora sustantiva en el servicio”.

Al ser cuestionado si uno de los motivos de la salida de Fernández fue que en la sesión del Consejo de esta capital –efectuada el miércoles de la semana pasada– realizó una votación de una propuesta no planeada, el secretario general mencionó que Fernández no se había ajustado a la administración estatal.

Destacó que el Gobierno del Estado no dará un aumento a la tarifa del transporte mientras los concesionarios no mejoren el servicio, y apuntó que las resoluciones de los consejos consultivos son solamente de apoyo, pero las decisiones las toman los funcionarios estatales.

“El director presentó su renuncia al cargo hoy (lunes). Me es muy importante señalar que los funcionarios se ajusten a la conducta de actuación... ha quedado muy claro en el Ejecutivo estatal que no se puede ni siquiera hablar de un aumento a la tarifa si no hay un cambio radical en el servicio”, expresó.

El pasado 26 de octubre en Ciudad Juárez se aprobó por unanimidad la propuesta para realizar un ajuste a la tarifa al colectivo urbano de esta frontera y el resto del estado.

Dentro de la propuesta presentada, Juárez subiría la tarifa de 8 a 11 pesos, representando un incremento de casi el 38 por ciento; Chihuahua pasaría de 9 a 11 pesos y en el resto del estado la tarifa subiría de 8 a 10 pesos. En ese entonces, Fernández indicó que únicamente había sido aprobada la propuesta, la cual sería presentada en la reunión en la ciudad de Chihuahua.

El objetivo era que de ser aprobada la propuesta en la capital, sería presentada a la gobernadora María Eugenia Campos para su autorización o no, y en su caso, la posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El 3 de noviembre fue realizada la sesión de Chihuahua en donde solamente estuvieron presentes 11 de los 16 integrantes del Consejo Consultivo de Transporte, de los cuales cinco votaron a favor de la propuesta presentada por la Dirección de Transporte.

Un día después, Gabriel Valdez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de cual depende la Dirección de Transporte, expuso que la votación que se realizó de la propuesta no estaba contemplada en la agenda del día.

Expuso que no habrá aumentos en la tarifa que pagan los usuarios, ya que la única forma en que se pudiera dar un ajuste sería con una mejora sustancial en el servicio.

