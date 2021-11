Desecha juez en EU alegatos de Duarte y resuelve extradición

La juez de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Lauren F. Louis, desechó ayer diversos alegatos presentados por la defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte y concedió la solicitud de extradición hecha por el Gobierno de México.

“La Corte ha revisado cuidadosamente toda la evidencia, incluyendo la solicitud formal de extradición junto con todas sus declaraciones juradas (...) Por las razones expuestas anteriormente, se otorga la solicitud del Gobierno de una orden que acredite la extradición de César Horacio Duarte Jáquez”, dice el fallo colocado anoche en el legajo judicial del caso 1:20-mc-22829.

El mismo menciona argumentos presentados por la defensa, como el que calificó los cargos de “políticamente motivados”, a lo que la juez respondió que “ninguno de los casos presentados por la parte acusada respalda la aplicación de la excepción a la presente solicitud, que busca la extradición de un exlíder político por delitos económicos por beneficio personal, no relacionado con ningún movimiento político”.

F. Louis también desestimó el alegato de que la vida de Duarte corría peligro si regresaba a México, advirtiendo que se puede presentar al Poder Ejecutivo de Estados Unidos, pero no es suficiente para negar la extradición.

“El Tribunal no rechazará la solicitud de extradición sobre esta base, que Duarte podrá presentar al Poder Ejecutivo”, dice.

En otra parte del texto de 24 hojas, el Tribunal expresa considerar suficiente la evidencia mostrada por el Departamento de Justicia –que presentó la acusación con base en la documentación enviada desde México– de que Duarte estaba tratando de evadir la acción de la justicia.

“Salió de México en 2016 y permaneció en los Estados Unidos desde ese momento con la intención de evitar el enjuiciamiento. Como mínimo, la parte acusada no niega que conocía la investigación en curso en México o el hecho de que el Gobierno mexicano lo buscara para responder por los cargos”, dice.

“Aunque niega su culpabilidad y la fuerza de la evidencia en su contra, no puede disputar que conocía las acusaciones y, en lugar de responder a ellas, siguió otras vías en un intento de resolverlas, incluyendo esfuerzos para cooperar con el Gobierno de Estados Unidos”, agrega. También advierte que la evidencia presentada es suficiente para considerar que existe causa probable para procesar al acusado por los cargos de desvío de recursos públicos que se le atribuyen, pero que la Corte no investiga la culpabilidad o inocencia del acusado. “La evidencia que respalda las acusaciones contra la parte acusada se basa tanto en declaraciones de testigos como en documentos, incluidos registros gubernamentales y bancarios. Según lo establecido en la orden de arresto, la investigación de Duarte surge de las denuncias realizadas en 2018 por funcionarios adscritos a la Secretaría de Función Pública del Estado de Chihuahua y siguiendo la rendición de cuentas de la Secretaría de Hacienda”, dice.

“Varios testigos que participaron en el plan con la parte acusada han proporcionado declaraciones admitiendo su propia conducta y explicando el papel del acusado en dirigir los fondos desviados. La prueba documental incluye los registros bancarios de los acuerdos irregulares que respaldan las transacciones de desvío de las que se acusa a Duarte”, agrega.

El chihuahuense fue detenido el 8 de julio en la ciudad de Miami, Florida, acusado por el Gobierno de México de desviar 96.6 millones de pesos de fondos públicos durante el período en el que fue gobernador.

La resolución de F. Louis señala que se debe informar del fallo al Centro Federal de Detención de Miami donde se encuentra preso, mas no señala fecha para el eventual regreso a México.

‘Parte del proceso’, dice defensa

También anoche, el abogado Juan Carlos Mendoza Luján, que representa en Chihuahua a Duarte, informó estar revisando la resolución de F. Louis y considerarla parte del proceso.

“En dicho fallo se ha considerado como extraditable al licenciado César Duarte, tal determinación está siendo analizada en este momento en cada uno de los puntos resolutivos que la conforman por todos quienes formamos parte de su defensa. Es de resaltar que tal resolución es parte del proceso al que nuestro defendido ha sido sujeto, sin dejar de destacar que es sólo una etapa que ha sido complementada del proceso”, indicó Mendoza en un comunicado.

“… confiando sin ninguna duda alguna en lo que hemos sostenido; es decir, que una vez que todos los elementos de los que son parte los procedimientos penales, sean expuestos de acuerdo al debido proceso ante cada una de las instancias correspondientes, la verdad y la justicia se harán presentes de acuerdo al Estado de Derecho al que están confiadas todas las instituciones, tanto nacionales como norteamericanas”, agrega.

Ni perdón ni olvido: Maru

Luego de que la jueza Lauren Louis determinara a César Duarte como sujeto de extradición a México, la gobernadora Maru Campos declaró que en Chihuahua prevalecerá la justicia y no habrá ni perdón ni olvido hacia los exgobernadores que hayan dañado a Chihuahua.

“Frente al proceso de extradición del ex gobernador Duarte, lo digo hoy como lo he dicho siempre: a los ex gobernadores y a quien haya dañado a Chihuahua ¡Ni perdón ni olvido! Actuaremos conforme a la ley y cuidando siempre el debido proceso. En Chihuahua prevalecerá la justicia”, publicó textual en su cuenta de Twitter. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

srodriguez@redaccion.diario.com.mx