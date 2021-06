Suma Chihuahua millón de vacunas aplicadas

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Vacunación de personas de 60 años y más

Chihuahua— Alrededor de un millón de vacunas contra Covid-19, se han aplicado en Chihuahua siendo la población de 60 años en adelante la que ya ha quedado debidamente inoculada, mientras que esta semana se terminará de aplicar el antídoto a personas que se encuentran entre los 50 y 59 años.

Lo anterior lo dio a conocer Bertha Alcalde, delegada de la Secretaría del Bienestar, quien manifestó que se ha avanzado conforme a lo previsto y no se han presentado incidencias mayores en los centros de vacunación; expuso que para no interferir con la jornada electoral del domingo, ese día no habrá vacunación en ningún municipio.

La funcionaria federal estuvo ayer en Palacio de Gobierno en la reunión en la que se ultimaron detalles para la jornada electoral que se habrá de desarrollar el próximo domingo.