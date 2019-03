'Sólo queremos vivir en paz', alcalde de Gómez Farías

Chihuahua.- El municipio de Gómez Farías carece de recursos e infraestructura para enfrentar la situación de violencia que se vive en la entidad y que afecta a la ciudadanía en general, dijo el presidente de esa comunidad, Allen Muñoz.

“Nosotros sólo queremos vivir en paz”, agregó.

Esto luego del ataque contra policías registrado ayer por la mañana en la comunidad de Peña Blanca que dejó como saldo tres elementos muertos y dos heridos, así como daños diversos.

“Nosotros no contamos con la infraestructura para enfrentar las situaciones de violencia que se presentan, sólo manejamos los protocolos para la seguridad de los empleados y en las instituciones se hace lo propio”, dijo.

Ante el envío de un centenar de elementos policiacos, dado a conocer este día, Muñoz indicó que no tenía conocimiento al respecto ya que la seguridad está a cargo del Estado.

“No sabía que enviarían más elementos de la Policía Estatal porque la seguridad está a cargo del Estado y la Federación; apoyamos la medida y esperamos que los resultados sean buenos no sólo para el municipio sino para toda la región. Que se concrete la paz que tanta falta hace”, finalizó.