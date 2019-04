Sofocan incendio en vagón de Ferromex

Chihuahua— Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron esta mañana a la estación de Ferromex para atender el incendio de un vagón.

De acuerdo con el reporte, el siniestro ocurrió cuando trabajadores de dicha empresa se desarmaban uno de los contenedores en las instalaciones ubicadas detrás de la Central de Abastos.

El siniestro no cobró personas heridas y los daños que generó no fueron de consideración mayor.

Las autoridades no pudieron precisar el motivo que originó las llamas.