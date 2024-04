Siguen estudiantes de la UACh en la ‘cuerda floja’

Chihuahua.- La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), analizará habilitar de nueva cuenta opciones para que los alumnos amparados puedan pagar su inscripción semestral, luego de que ayer, alrededor de 70 de ellos acudieron a Rectoría en busca de una solución.

Aunque estos estudiantes mantienen estatus de inscritos, sus casos aún no son resueltos por los juzgados e incluso no se sabe si estos resolverán antes de que concluya el semestre.

Érick Córdova, asesor técnico del abogado general de la UACH, detalló que la postura oficial es “no perjudicarlos”.

Córdova consideró que existe mucha desinformación por parte de los estudiantes, debido a que no se encuentran bien asesorados ni siquiera por abogados.

Esto, dijo, quedó de manifiesto el día de ayer en que los estudiantes expresaron confusión y muchas dudas sobre el procedimiento. Dijo que se les ha explicado que el estatus es de alumnos inscritos. Asimismo los juzgados han otorgado suspensiones para que continúen en dicho estatus.

“La postura de la Universidad es no perjudicar a los alumnos, porque ellos son la materia prima de la Universidad. Nosotros no queremos perjudicarlos, sin embargo ahorita ya tienen un problema porque el 98 por ciento de las resoluciones, por no decir el 100 por ciento, no les benefician. Sin embargo estamos buscando la manera de brindarles una solución”, explicó.

Señaló que hay sentencias donde la justicia no los amparó ni protegió y dijo que ellos ya no deberían estar en la universidad. “Sin embargo, estamos preocupados para que no pierdan el semestre”, explicó.

Abundó hasta la fecha hay 288 sentencias que no favorecieron a mil 33 alumnos, pero aún quedan muchos más por resolver pues fueron 2 mil 400 los juicios que se interpusieron.

Ante esta situación señalaron que estarían buscando una solución y dijo que la Universidad “hará todo lo necesario para que los alumnos no salgan afectados”, comentó. Algunos de ellos continúan sin realizar el pago, pero ya solicitan opciones para ello.

“La gran mayoría ya lo que nos están externando es que cómo le hacen para pagar. (…) Yo lo voy a plantear con mi jefe y él lo planteará también directamente. Lo que queremos es que se sientan escuchados, la intención del rector maestro Rivera Campos es que ellos se sientan escuchados. A pesar de que somos su contraparte en un juicio no negamos a sentarnos a escucharlos y dialogar”, precisó.