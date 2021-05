‘Sí temo, creo a Corral capaz de todo’: Maru

El Diario de Juárez

La candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, señala directamente a los Mesta, Jesús y Luis Fernando, ambos funcionarios del gobierno de Javier Corral, como los artífices de la campaña de desprestigio que sigue en su contra, en horas laborales y desde teléfonos del Gobierno del Estado.

Entrevistada por El Diario, la dos veces alcaldesa de la ciudad de Chihuahua –con un período de reelección– habla de la persecución política que continúa enfrentando a la mitad de las campañas electorales, e incluso afirma que teme por alguna acción que se pueda emprender en su contra antes de las elecciones.

“Sí temo. Una acción jurídica no la puede hacer, pero yo creo al gobernador Javier Corral capaz de todo”, asegura.

Y agrega: “Sabemos que el gobernador tiene sus formas, se enoja mucho, pero nunca pensamos que llegara a esos niveles de persecución y sobre todo de construir cosas y generar elementos”.

Desde Ciudad Juárez, donde ha hecho campaña la mitad de esta semana, Maru Campos habla de algunas propuestas en materia económica, como la de refinanciar la deuda, una estrategia ya aplicada por los últimos gobiernos sin éxito al menos en cuanto a sus resultados en el corto plazo, pero la candidata asegura que sí es viable.

“Vamos a gestionar una renegociación, gestionar tener mejores condiciones, tener eficiencia y ahorros importantes adicionales que se tomarían como prioridad para Ciudad Juárez”, afirma.

En el mismo sentido, detalla que la reestructura de la deuda pública generará recursos para pavimentar mil calles y construir, por fin, el centro de convenciones que ayudaría a reactivar la economía, además equipar los hospitales abandonados.

“Sí es posible y hay que buscarle cómo, no podemos cruzarnos de brazos y no hacer nada; no se vale ser funcionario de cualquier nivel de gobierno y decir que no hay dinero, no se vale expresar la tristeza continuamente y dedicarse a otras cosas”, afirma.

Campos –que dice entró a hacer política a los 18 años, ha sido diputada local y federal, integrante de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Federal de Electricidad, además de delegada de Liconsa en Chihuahua– promete, también, hacerle justicia a Juárez, priorizando la ciudad incluso por encima de Chihuahua.

“Le vamos a regresar a Juárez lo que no se le ha dado por parte del Gobierno del Estado”, dice.

–Juárez tiene un presupuesto anual que ronda los 5 mil 500 millones de pesos, ¿propiciaría que el presupuesto llegara a los 10 mil?

–Te voy a decir lo que tenemos pensado para Juárez, que son propuestas generales y de ahí se derivan cosas muy específicas. Lo primero es que le vamos a regresar a Juárez lo que no se le ha dado por parte del Gobierno del Estado. Ahorita se tiene una medición que es el 34 por ciento. También me he comprometido con los juarenses, a que todas las propuestas y planes de obra pública se hagan aquí en Ciudad Juárez, no se hagan en la capital.

“Me he comprometido con los mismos juarenses, que ya no van a ir a Chihuahua para atender reuniones desatendidas y olvidadas”, sino a través de un gobierno digital como el que se aplicó en Chihuahua, dice. “Yo, Maru Campos, voy a estar aquí en Ciudad Juárez; mi reto es Ciudad Juárez, mi dolor es Ciudad Juárez, y voy a estar de tiempo completo atendiendo a los juarenses”.

Al asegurar que priorizará esta ciudad sobre la capital, asegura que Chihuahua no tiene los dolores de Ciudad Juárez. “Chihuahua ya está andando en algún sentido, y ahorita el reto del estado de Chihuahua, lo que más nos duele es Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez ya no te aguanta otra administración así”, puntualizó.

Finalmente dijo que los candidatos Juan Carlos Loera y Alfredo Lozoya, de Morena y Movimiento Ciudadano, tienen consigna en su contra de parte del “ya sabes quién de Palacio”. (Javier Olmos)

