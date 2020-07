'Semaforización y autorizaciones para reapertura son incongruentes'

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua— Empresarios dueños de Bares de Chihuahua afirmaron que tienen los días contados por el candado que mantienen autoridades estatales que les impiden abrir sus negocios, con mínimos o nulos apoyos la situación se vuelve crítica pues algunos no podrán llegar hasta el próximo mes si no se les permite la reapertura.

Así lo dijo Armando Velázquez, dueño del establecimiento El Nido del Jabalí, quien se encuentra agrupado en un movimiento de más de 150 miembros quienes consideran que la semaforización y autorizaciones son incongruentes, pues mientras algunos bares con permiso de restaurante ya abrieron sus puertas, otros que cuentan con permisos más amplios en los que se incluye la denominación “salón de eventos”, continúan cerrados, mientras que espacios públicos se llenan con cientos de personas que se reúnen a tomar al aire libre.

En el caso particular del establecimiento que tiene 15 años en Chihuahua, están por cumplir tres meses sin ningún tipo de ingreso, lo que les costó el despido de hasta 10 empleados, mientras que regresarán en números negativos debido a que deben pagar servicios y renta de local que llega hasta los 70 mil pesos, mientras que los apoyos ofrecidos desde gobierno del estado les ofrecen 25 mil pesos, y eso, si bien les va y su solicitud es aprobada, caso que no fue el de este particular.

“El Municipio nos ha apoyado y ha estado al pendiente. En su momento con despensas, con el préstamo para restauranteros.

Pero por parte del estado hay mucha incertidumbre, porque no nos dicen cuándo, cuánto tiempo.

Vemos las publicaciones del gobierno federal en que la pandemia va bajando y aquí ya quieren regresar al rojo. Y lo peor de todo es que la gente anda como si no hubiera pandemia”, detalló.