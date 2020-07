Pasa secretario de Salud a 'gravedad extrema' por coronavirus

Chihuahua.- Las condiciones de salud del doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera, secretario de Salud del Estado y hoy paciente COVID-19 han evolucionado de manera negativa llegando a la gravedad extrema, según confirmaron esta mañana a El Diario fuentes extraoficiales.

Indicaron que, desafortunadamente, la vida del médico y funcionario público, depende por completo en estos momentos de los aparatos y medicamentos que se le administran ya que continúa conectado a un ventilador mecánico que le brinda el soporte necesario para respirar.

El secretario fue ingresado a un hospital el pasado 6 de julio por lo que cumple ya 12 días luchando por su vida ante el ataque del cornavirus. En días previos, él mismo confirmó que era portador del virus, y que no presentaba complicaciones, pero que debido a su edad tenía que extremar precauciones para evitar problemas. El sábado 4 de julio, las autoridades informaron que el estado de salud del funcionario era estable, y que se encontraba en su hogar, pues hasta ese momento no había presentado complicaciones que requirieran su hospitalización. Ya para el lunes 6 de julio, las autoridades confirmaron que Grajeda tuvo que ser hospitalizado de manera preventiva y recibir la atención médica necesaria para mantenerlo estable, pero se negaron a informar si se encontraba internado en algún hospital del sector público o en uno particular. Luego de haber resultado positivo al virus, el funcionario dijo que no había certeza sobre el lugar en dónde lo pudo haber contraído, esto luego de que se especulara que se contagió durante el viaje que realizó a Tamaulipas como parte de la comitiva que acompañó al gobernador Javier Corral Jurado a un encuentro con gobernadores.