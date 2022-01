Se le escurre Aras al Poder Judicial

Chihuahua.- El Poder Judicial no ha notificado ni emplazado 619 demandas civiles en contra de la financiera “Aras Business Group S.A.P.I.”, debido que no han podido localizar al verdadero apoderado legal de la empresa.

El problema ha sido, informaron en el Poder Judicial, que los actuarios no han logrado notificar y emplazar a los directivos de la compañía para que comparezcan ante los afectados.

En el caso del abogado asesor externo, Jorge Emilio Hernández Mata, quien ha aparecido en varios videos de la empresa difundidos en rede sociales, y es el que ha sido buscado por los actuarios, éste ha negado ser el apoderado legal por lo que no se ha podido cumplir con el emplazamiento.

Hasta el momento las demandas civiles no han prosperado, por lo que se buscará la notificación pública en caso de que la empresa Aras no dé la cara ni responda ante las autoridades judiciales.

Una notificación pública consiste en el que él o los actuarios del Tribunal Superior de Justicia hagan uso del Periódico Oficial del Estado (POE), en donde se colocan edictos de notificación, los cuales también son replicados en algunas ocasiones en los medios de circulación local impresos.

Serán tres notificaciones las cuales se hagan con una periodicidad de 10 días entre cada una, para que el representante legal de la empresa se dé por enterado de la serie de denuncias que hay en contra de la financiera, la cuales son en materia civil.

En la Fiscalía General del Estado se siguen recabando demandas penales, pero hasta el momento no hay ninguna judicializada, por lo que no se han impuesto medidas cautelares al exdirectivo Armando Gutiérrez, y directivos involucrados en el mega fraude financiero.

C a b e r e c o rd a r que el pasado viernes, un grupo de no más de 10 personas, bloquearon las calles del primer cuadro de la ciudad, con el fin de exigir al Gobierno del Estado y a la autoridad competente los apoye en la judicialización de las demandas en contra de Aras Business Group.

En esta semana las denuncias en contra de Aras Business Group llegaron a 3,938; de ellas 3 mil 319 son de tipo penal y las otras 619 por la vía civil.

Sin embargo, ninguno de estos recursos ha redundado en consecuencias para la empresa ni tampoco en la reparación del daño en favor de las personas afectadas.

De acuerdo con el corte presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE), se han radicado 3 mil 073 denuncias en la Zona Centro, 110 en Occidente, 21 en Zona Sur y 115 en Zona Norte desde el 3 de novimebre, cuando se promovió la primera querella.

A raíz de las investigaciones, las autoridades han embargado 73 bienes inmuebles relacionados con la firma que podrían ser utilizadas para pagar a quienes siguen en espera de sus rendimientos sólo hasta que se tenga una sentencia.