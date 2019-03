Se disfrazaba de médico para abusar de mujeres

Chihuahua.- Un hombre se disfrazaba de médico para engañar a mujeres y después abusar de ellas cuando las drogaba.





El primer caso se presentó el pasado 30 de enero del 2019 y el acusado fue detenido el pasado 28 de febrero en la ciudad de Chihuahua, informó la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).



La autoridad estatal logró identificar y llevar a proceso penal a Carlos Dionisio y/o Dionisio Carlos C. C., vinculado a proceso por engañar a una mujer de la etnia tarahumara con falsa oferta de trabajo para violarla.



La investigación confirmó que el pasado 30 de enero se presentó el primer caso que señala al ahora vinculado, quien viajaba vestido como médico en un vehículo Dodge Stratus de color gris cuando abordó a la víctima y le ofreció trabajo cuidando a una persona mayor.



Posteriormente la convenció de que subiera al automóvil con el pretexto de llevarla a conocer a la persona que cuidaría, y en el trayecto le dijo que se tomara tres pastillas azul con blanco para prevenir el contagio de enfermedades.



El testimonio de la víctima indica que el agresor aprovechó cuando ella perdió el conocimiento para agredirla sexualmente y llevarla hasta un camino de terracería, donde la abandonó.



Tras la denuncia la FEM inició con las diligencias para identificarlo, y luego de recabar suficientes medios de prueba se solicitó la orden de aprehensión, que fue ejecutada el pasado 28 de febrero.



Al imputado se le relaciona con más casos registrados en la ciudad de Chihuahua entre el 31 de enero y el 25 de febrero bajo el mismo modus operandi.



Carlos Dionisio y/o Dionisio Carlos C. C., fue vinculado a proceso por el delito de violación bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y se fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de las indagatorias complementarias, lapso en el que se espera que el Ministerio Público presente más cargos en relación con otras carpetas de investigación.



La FEM continúa con las investigaciones abiertas con el fin de identificar y atender a más posibles víctimas, por lo que se convoca a las personas que lo identifiquen como agresor a que acudan a denunciar en las oficinas ubicadas en las calles 51 y Rosales de la colonia Popular.