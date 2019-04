Se deslinda de Corral nuevo titular de la CEDH

Chihuahua.- "Soy sincero, no conozco al gobernador del Estado, pero respeto su investidura", expresó el licenciado Néstor Manuel Armendáriz, elegido por el Congreso local como nuevo presidente de la CEDH.

Entrevistado a unos momentos de tomar protesta, el abogado dijo que "no me siento el caballo negro", en relación a que ayer no apareció en la terna finalista de aspirantes y hoy se convirtió en el ombudsperson estatal.

"Sí tengo sorpresa, pero trabajaré con los demás poderes. El gobernador es el superior jerárquico y debe haber un respeto a la autonomía e independencia del organismo", subrayó.