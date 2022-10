Se cortan el cabello por una buena causa

Chihuahua.- Este martes desde temprana hora, hombres y mujeres se dieron cita en las instalaciones de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, para participar en el “Trenzatón”.

Este evento fue organizado por el Instituto en colaboración con la asociación “Vive Sin Cáncer Chihuahua A.C.”, con la finalidad de donar cabello para la elaboración de pelucas oncológicas.

Durante la jornada se contó con la participación del personal de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, así como del Centro de Seguridad Social, quienes fueron los encargados de trenzar el cabello de los asistentes y darles un nuevo “look”.

Vanessa Gabriela, una de las donantes, expresó que no sabía porque se animó a participar, “fue el momento, me dije no lo pienses, hazlo. Al final creo que mi tía me motivo a realizarlo. Es cabello, al final crece, es un pedacito tuyo que les das a las personas que sufren en silencio y les vas a cambiar la vida con tu donación”.

A nombre del personal que labora en esta unidad, la especialista encargada en realizar los estudios mastográficos, doctora María Antonieta Ramos Lozano, agradeció a nombre de sus compañeras del centro, en especial a aquellas personas que acudieron al llamado de donar su cabello y cambiar la vida de alguien más.

“El evento fue un éxito, las personas siguen acudiendo a donar en pro de esta noble causa, es muy importante tomar consciencia de estos pequeños detalles, podemos hacer una gran diferencia para todas las pacientes que están en tratamiento y que han perdido su cabello, es un gesto noble”, expresó.

Además de realizarles un corte de cabello a quienes efectuaban la donación, se les entregaba un reconocimiento por su destacada participación en el evento, así como recibir el aplauso de las posibles receptoras de las pelucas quienes se encontraban en la clínica y les agradecían por aportar una parte de ellas para cambiarles la vida.